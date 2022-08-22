На околиці окупованого Донецька загорілася база російського інтернаціонального батальйону "П'ятнашка". На території бази вибухають боєприпаси.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Саме зараз в околицях Донецька знову - чи то хтось курив необережно, чи то "камені з неба" - палає база знаменитої "П'ятнашки" - інтернаціональна банда, яка воювала в Луганській області. Купа 200-х і 300 - х. Знищена модна техніка", - написав він.

У той же час в місцевих Telegram-каналах публікують кадри вибухів на території бази бойовиків.