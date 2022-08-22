Мешканці окупованого Севастополя в Криму масово повідомляють у соцмережах про звуки вибухів. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развозжаєв повідомив, що над містом спрацювала система ППО.

В 18.15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно - снова беспилотник.

Повідомляється, що на цивільних і військових об'єктах у Севастополі не зафіксовано пошкоджень.

Нагадаємо, в суботу, 19 серпня, у Севастополі збили український безпілотник, який упав на дах штабу Чорноморського флоту РФ. Це був другий за місяць випадок атаки на штаб.

Після інциденту місцеві мешканці щоденно фіксують роботу ППО над містом. 22 серпня Михайло Развожаєв повідомив про підготовку бомбосховищ і підвалів на випадок необхідності сховати там людей.