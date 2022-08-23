Український аграрій Віталій Скоцик в інтерв’ю азербайджанському виданню Каспій заявив, що Україна матиме достатньо хліба на наступні жнива, а армія та аграрії виконують свою роботу на "відмінно". Крім того, вже десятки кораблів, завантажених українським зерном, соняшником, кукурудзою вийшли з чорноморських портів України та вирушили за призначенням. Це стало можливим після зернової угоди за посередництва Туреччини.

"У стабілізації аграрної сфери України важливу роль відіграла компанія SOCAR Energy Ukraine, - розповів Віталій Скоцик. - Поставки SOCAR відіграли та відіграють важливу роль. І на початку війни, і під час посівної кампанії – тобто на піку дефіциту палива. SOCAR в Україні працює дуже грамотно. Заправлялися безкоштовно всі автомобілі критичних служб. SOCAR дуже допоміг нашому сільському господарству, особливо у березні, квітні та в середині травня. Так, наш уряд добре спрацював, а Азербайджан надав дуже серйозну допомогу. Крім того, SOCAR забезпечив безперебійне постачання пального компаніям і всім, хто мав корпоративні контракти. Ми користуємось заправками SOCAR, і це нам допомогло вижити за часів дефіциту пального".

За словами Скоцика, Україна йде за планом, середня врожайність – 3,6 т з гектара. У принципі, це майже як минулого року. Україна отримає понад 20 млн т, при цьому внутрішня потреба України - 6 млн. Тож країна матиме достатній запас міцності, щоб забезпечити і продовольчу безпеку, і експорт. У липні Україна експортувала 376 тисяч т пшениці, це у 2,6 рази більше, ніж у червні. Головні країни, куди пішла пшениця, - це Румунія (42%), Туреччина (28%) та Польща (4%). Там не завжди кінцеві покупці, багато в чому –транзитні країни.

Морським шляхом експортовано 85% пшениці, 9% припало на залізницю та 6% - на перевезення автотранспортом. Але щоб було ясно, з 20 млн. тонн експортної сільгосппродукції, які "зависли" в Україні (цифра неточна), на кораблі було завантажено 1,2 млн. тонн. Щоб розпочалися закупівлі нового врожаю, необхідно відправити суховантажні машини, які стояли у портах "Великої Одеси": "Південний", Чорноморськ та Одеса-порт. Але процес уже пішов. І розпочалися консультації щодо відкриття порту Миколаєва, а це дуже важливий елемент, адже місто перебуває під обстрілами. Якщо це вийде, очікується припинення ракетних ударів по місту. Це важливо ще й для ціноутворення. На сьогоднішній день світова ціна на зерно – 350-360 доларів за тонну, а в Україні – 127, тобто майже втричі менше. Але якщо експорт піде, то ціна всередині країни підтягнеться. Українським аграріям потрібно генерувати необхідні фінансові ресурси, щоб заходити до осінньої посівної кампанії, яка вже майже розпочалася.