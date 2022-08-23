Безпілотники стали одним із найважливіших засобів цієї війни. Це і зброя, і інструмент пошуку позицій противника. Завдяки дронам, наші бійці першими бачать ворожі засідки, а в момент удару саме ці апарати документують філігранне знищення противника українськими артилеристами.

Детальніше про те, як проходить аеророзвідка на передовій - наш сюжет, створений спільно з колегами з Військового телебачення.

Валерія Подкіч, воєнна кореспондентка:

Поєднання правильної місцевості, дрону, та вмілих рук артилеристів дарує ворогу квиток в один кінець. Щодня наші артилеристи здійснюють розвідку різними безпілотними літальними апаратами. Сьогодні ми побачимо як здійснюватиметься аеророзвідка за допомогою "Мавік 3".

Ці безпілотні літальні апарати допомагають нашим захисникам шукати ворожі позиції на відстані, аби згодом нанести удар по ворожих позиціях.

Кирило, військовослужбовець Збройних сил України:

Хлопці зараз знаходяться на бойовому чергуванні. Бойове чергування у нас кожен день. Загалом отримуємо певні задачі в процесі. Декілька хвилин займає налаштування дрону - взяти батарею, запустити все, дрон спіймає супутник і взлетіли. Дуже часто, майже кожного тижня, є якісь корегування вогню по позиціях орків.

Хлопці на чергуванні працюють у парі. Один - керує "пташкою", так вони називають дрони. Інший - передає координати артилеристам і коригує вогонь.

Позивний "Пілот", військовослужбовець Збройних сил України:

Суть нашої роботи полягає в тому, щоб спочатку зробити дорозвідку, підняти пташку, знайти противника - вогневі точки, вспишки, бліндажі можливо. Потім зробити доповідь старшому. Старший організовує артилерію, вогневі засоби, щоб вразити противника. Ми виїжджаємо ще раз, підіймаємо пташку, підтверджуємо, що ворог досі знаходиться на тій позиції, працюємо в парі з артилерією. Артилерія робить постріл, а ми передаємо координати куди вони влучили та з кожним наступним пострілом корегуємо вогонь так, щоб артилерія потрапила точно в ціль.

Навчитися керувати цими дронами не важко, розповідають військовослужбовці.

Артем, військовослужбовець Збройних сил України:

Є онлайн навчання, які ми проходили, але це більше для себе, щоб знати як на ньому працювати добре і менше їх втрачати. Але саме навчання як військова спеціальність - такої не існує. То є тільки для пташок, фурій. За досить дешево знаходити ворога і навіть якщо буде ситуація, коли ми не зможемо його забрати, то не так і страшно. До прикладу з пташкою, для того, щоб вийти, підготуватися - розрахунок, час, і важко звідти потім втікти. А з цим дроном все досить швидко - сумка, батарея до старлінка, старлінк і все.

Простий у використанні дрон - дає неабиякі результати, діляться бійці.

Позивний "Пілот", військовослужбовець Збройних сил України:

Коли ми бачимо, що ціль вражено, звичайно переповнюють емоції. Це завжди приємно усвідомлювати, що ти виконуєш роботу і вона ефективна. Звісно артилеристам також приємно, коли ми скидаємо відео їм, і вони дивляться на свою ж роботу.

І кожна така успішна операція ще на крок наближає нашу перемогу.