38 прапорів із підписами воїнів, які боронять Україну, а також унікальні стяги, що мають незабутню історію. Виставку стягів до Дня Державного прапора відкрили у Вінниці. Свої прапори музею надали родини загиблих; підписали, та передали через волонтерів військові, що перебувають на лікуванні у шпиталях. Також синьо-жовті полотна привезли з передової. І нині експонують для широкого загалу.

Українська міць, сила, сльози і біль. Ці прапори нині зібрані у виставковій залі краєзнавчого музею Вінниці. Тут 38 стягів, і кожен має історію.

Олена Верлан-Кульшенко, волонтерка:

Ми дуже хочемо, щоб ці прапори прикрасили виставку, і ви знали, що наші хлопці від сходу до заходу, від півночі й до півдня, - вони живуть разом із нами. Єдиним подихом…

Є стяги із підписами військових, які нині на фронті, та з автографами родин бійців, які загинули у бою.

Ми також хочемо передати. Щоб вони повисіли тут, щоб їх побачили, і вони потім поїхали на фронт до хлопців. Як оберіг.

Також свої побажання побратимам та українцям написали воїни, що нині перебувають у шпиталях.

Писали лежачі, стоячи… Дійсно, унікальний прапор. Писали вони ці прапори - це ті хлопці, які дякують вінницьким медикам, волонтерам за підтримку. Ті, чиї серця б'ються разом із нами. Вони з різних куточків України, це абсолютно різні підрозділи.

Виставку відкрили до Дня Державного прапора. Окрім подарунків від військових, серед експонатів і прапор України, який за одну ніч пошила громадська діячка. Полотнище підняли 21 жовтня 1990 року у Вінниці на майдані Незалежності.

Олена Гордієнко, співробітниця Вінницького Краєзнавчого музею:

Унікальна річ - це блакитно жовтий стяг. Прапор розміром 3 на 6 метрів, який пошила Лариса Корнієнко, вінничанка, громадська діячка, рухівка.

Також на виставці представлений державний прапор, занесений до Книги рекордів України. Його підняли на найвищій телевежі у 2019 році. А ще ось ця символічна жовто-блакитна маскувальна сітка. Від волонтерського руху.

Олена Гордієнко, співробітниця Вінницького Краєзнавчого музею:

Мабуть, кожен прапор має свою унікальну історію, і чимось він особливий. У нас навіть є, експонується фрагмент прапору. Те, що від нього залишилося після бойових дій. Це прапор із написом "привіт, Віннице, від 57-ої бригади".

Прапор завжди вважався святинею, під якою об'єднуються вірні своєму обов'язку воїни, із ним споконвіку йдуть у бій. І тепер із синьо-жовтим стягом українські бійці воюють проти російських окупантів. Прапор захищає і додає сили.