На Донеччині поліцейській побачив на руїнах цуценя і врятував його [ Редагувати ]
Виконував свої обов'язки під обстрілами - і знайшов собі нового колегу. Чотирилапого! На Донеччині поліцейській побачив на руїнах цуценя і врятував його. Тепер вони служать разом. Чим допомагає правоохоронцям песик - розкаже мій колега - Анатолій Журавльов.
Йому лише кілька місяців - а він вже справжній правоохоронець!
Павло Дяченко, інспектор з комунікації Бахмутського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області:
Був черговий обстріл. Я залишив його хлопцям, поїхав. І дуже сильно здивувався, коли снаряд впав саме в те місце, де ми годину тому знаходилися з хлопцями, де я його підібрав.
З песиком Ремом доля звела Павла, коли поліцейський фіксував чергові воєнні злочини росії в Бахмуті на Донеччині. Чоловік побачив цуценя серед руїн і просто не зміг там залишити його одного.
Павло Дяченко, інспектор з комунікації Бахмутського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області:
Воно там підбігло до нас, було дуже-дуже налякане, дуже брудне. Я так подивився - людей немає. Людей поруч взагалі не було.
Тепер малюк і на п'ять хвилин не хоче залишати свого спасителя.
Павло Дяченко, інспектор з комунікації Бахмутського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області:
Якщо десь там в службових кабінетах він загубився, то все - відразу скавчить, біжить шукає мене. Де ж я там дівся. Навіть, якщо з кимось грається.
У Рема свій фронт робіт. З Павлом цуценя працює і на виїздах, і на базі.
Павло Дяченко, інспектор з комунікації Бахмутського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області:
Кожен хоче його щось там почухати, погладити. Це для поліцейських, котрі знаходяться в нашому колективі, - таке психологічне розвантаження. Керівник, коли побачив, каже "чия собака?", я кажу - "моя собака". Він каже "ну взагалі круто, що так зробив". Ну а зараз це відповідальність.
А ще Рем завжди відчуває, коли почнеться ворожий обстріл і подає сигнал поліцейським про небезпеку, каже Павло. Для нього це цуценя тепер не просто колега - а й справжній член сім'ї.
по темі
Кожен виїзд на евакуацію - це смертельна небезпека. Та офіцери кажуть: від своєї місії не відмовляться. Поки, там, на лінії вогню є кого рятувати.
Ще пів року тому - галасливий привітний спальний район, сьогодні - декорація до фільму жахів. Північна Салтівка завинила тим, що ближче всіх до кордону з росією і лінією фронту. Тут мешкало 200 тисяч людей. Тепер - не більше тисячі.
Харків - залізобетон. Так називають місто самі харків'яни - і через вигляд міста, і через характер людей, загартованих війною. Майже шість місяців - з першого дня війни Харків перебуває під щоденними обстрілами. Але крок за кроком іде до перемоги.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь". А за словами місцевих, разом з мостом у повітря злетіла і колона ворожої техніки.
Спочатку педагоги, посольство України та швейцарський уряд займались облаштуванням побуту хлопчиків та дівчаток. А коли вони адаптувалися, попіклувались і про дозвілля.