Виконував свої обов'язки під обстрілами - і знайшов собі нового колегу. Чотирилапого! На Донеччині поліцейській побачив на руїнах цуценя і врятував його. Тепер вони служать разом. Чим допомагає правоохоронцям песик - розкаже мій колега - Анатолій Журавльов.

Йому лише кілька місяців - а він вже справжній правоохоронець!

Павло Дяченко, інспектор з комунікації Бахмутського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області:

Був черговий обстріл. Я залишив його хлопцям, поїхав. І дуже сильно здивувався, коли снаряд впав саме в те місце, де ми годину тому знаходилися з хлопцями, де я його підібрав.

З песиком Ремом доля звела Павла, коли поліцейський фіксував чергові воєнні злочини росії в Бахмуті на Донеччині. Чоловік побачив цуценя серед руїн і просто не зміг там залишити його одного.

Павло Дяченко, інспектор з комунікації Бахмутського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області:

Воно там підбігло до нас, було дуже-дуже налякане, дуже брудне. Я так подивився - людей немає. Людей поруч взагалі не було.

Тепер малюк і на п'ять хвилин не хоче залишати свого спасителя.

Павло Дяченко, інспектор з комунікації Бахмутського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області:

Якщо десь там в службових кабінетах він загубився, то все - відразу скавчить, біжить шукає мене. Де ж я там дівся. Навіть, якщо з кимось грається.

У Рема свій фронт робіт. З Павлом цуценя працює і на виїздах, і на базі.

Павло Дяченко, інспектор з комунікації Бахмутського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області:

Кожен хоче його щось там почухати, погладити. Це для поліцейських, котрі знаходяться в нашому колективі, - таке психологічне розвантаження. Керівник, коли побачив, каже "чия собака?", я кажу - "моя собака". Він каже "ну взагалі круто, що так зробив". Ну а зараз це відповідальність.

А ще Рем завжди відчуває, коли почнеться ворожий обстріл і подає сигнал поліцейським про небезпеку, каже Павло. Для нього це цуценя тепер не просто колега - а й справжній член сім'ї.