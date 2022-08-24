У середу, 24 серпня, в окупованому Донецьку під обстріл потрапив торговий центр "Галактика". Внаслідок цього виникла масштабна пожежа. Про це повідомляють "Новини Донбасу".

За словами місцевих жителів, будівля торгового центру зазнала руйнувань. Після обстрілу виникла пожежа, а дим помітили в різних районах міста.

Так званий "мер" Донецька Олексій Кулемзін заявив, що в ТЦ прилетів снаряд. Поки інформації про постраждалих немає.

Варто зазначити, що ТЦ "Галактика" функціонує на базі колишнього "Епіцентру". Він знаходиться у Ленінському районі Донецька.