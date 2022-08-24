Над Черкащиною ЗСУ збили ворожу ракету [ Редагувати ]
У середу, 24 серпня, під час повітряної тривоги українські сили протиповітряної оборони збили над Черкаською областю ворожу ракету.
Про це повідомляє голова Черкаської ОВА ІгорьТабурець в Telegram.
Під час повітряної тривоги сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету. Не публікуйте фото або відео! Не піддавайте всіх повторним атакам по локаціях. І обов'язково убезпечуйтеся під час повітряних тривог.
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