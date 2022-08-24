У Харкові прогриміли вибухи [ Редагувати ]
Харків
Джерело: Національна поліція України
Джерело: Національна поліція України
В середу, 24 серпня, ввечері жителі Харкова почули кілька вибухів. В області була оголошена повітряна тривога.
Місцева влада поки не розкривала більш детальної інформації про подію. Жителям міста і області необхідно залишатися в укриттях.
по темі
Prev Next
23 серпня 2022 22:45 Росіяни обстріляли Шевченківський район Харкова
У вівторок, 23 серпня, ввечері окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова
23 серпня 2022 21:32 Харків ніколи не буде містом зруйнованих районів і не підкориться російській нечисті - Зеленський
Українські військові неодмінно звільнять усі тимчасово окуповані населені пункти Харківської області, а Харків ніколи не стане містом чорних спалених вікон
23 серпня 2022 07:30 У Харкові прогриміли вибухи
У вівторок вранці, 23 лютого, в Харкові після оголошення повітряної тривоги в місті та області прогриміли вибухи
21 серпня 2022 15:00 "Укрзалізниця" скасує усі рейси до Харкова на День Незалежності
"Укрзалізниця" скасує усі приміські та регіональні рейси з та до Харкова на День незалежності