Цьогоріч День Незалежності дуже особливий. Україна перебуває у стані повномасштабної війни. Минулого року, на тридцятирічний ювілей, на Хрещатику був грандіозний парад. А що цьогоріч у столиці? Як Київ підготувався до свята? Розкаже Карина Вакарєва.

Карина Вакарєва, кореспондентка:

Київ святкує День Незалежності! Масові заходи у столиці через загрозу ракетно-бомбових ударів заборонили. Втім, настрій українцям піднімають ось такі невеличкі колективи. Людей, як ви бачите, зібралось небагато. І як жартують самі музики, доки немає повітряної тривоги, будемо співати!

"Веселим музикам" уже понад 40 років. І весь цей час ансамбль активно популяризує народну пісню.

Дмитро Остапенко, генеральний директор Національної філармонії України:

Ми за ці півроку війни провели 190 концертів. Наше завдання - духовно збагачувати, лікувати душі людей і сьогодні це надзвичайно важливо.

Карина Вакарєва, кореспондентка:

А це вже столичний парк Шевченка. Тут, спеціально до Дня Незалежності, звучать голоси знаменитого хору імені Григорія Верьовки. Цей, без перебільшення, легендарний колектив підкорив сотні сцен світу. А сьогодні вітає рідних українців зі святом. Давайте послухаємо, як звучить наша солов'їна душа.

79 років поспіль хор Верьовки ширить світом українську пісню. А з початку повномасштабної війни колектив дає благодійні концерти в Україні та за кордоном, розповідаючи правду про нашу боротьбу.

Ігор Курилів, в.о. генерального директора Національного хору імені Г.Верьовки:

Саме у такий знаменний для українців день ми хочемо показати, що ми є, ми живі. Наша пісня не вмре (починає звучати сирена). Не загине! Бачте, звучать сирени, а хор співає "Реве та стогне Дніпр широкий".

Дочекавшись відбою повітряної тривоги, вирушаємо до Скарбниці Національного музею історії України. Тут до Дня Незалежності відкрила двері для відвідувачів виставка скіфських та грецьких старожитностей.

Наталія Панченко, завідувачка відділу "Скарбниця" Національного музею історії України:

Цією виставкою ми звітуємо, що найбільш цінні скарби держава Україна змогла захистити.

Карина Вакарєва, кореспондентка: