Ще на початку серпня московитів тут суттєво потіснили, але примирятися з поразкою вони не збираються.

Бої на Ізюмському напрямку не вщухають. Росіяни намагаються відбити позиції, які втратили на початку серпня. Та їхні спроби марні - українські захисники буквально вгризаються в землю, аби не допустити прориву …Навіть у свято наші хлопці на бойовому чергуванні…

Так нас зустрічає схід Харківщини. Ізюмський напрям - один із найгарячіших. Ще на початку серпня московитів тут суттєво потіснили, але примирятися з поразкою вони не збираються. Навколишні села стоять пусткою, адже такого шквалу вогню місцеві жителі просто не витримують! І тікають.... Узбіччя тутешніх польових доріг усіяні вирвами та розбитою рашистською технікою …тут постаралась наша артилерія.

Станіслав Кухарчук – кореспондент:

Судячи з усього, на цьому напрямку намагався наступати російський десант …ну от власне все, що від нього залишилось.

На борту цієї БМП рашисти написали "Победа". Але їхньою вона ніколи не буде, впевнені українські вояки.

На позиції Юрій готує нам запашну святкову каву до Дня Незалежності. Вже четвертий рік артилерист відзначає його на передовій. Із сумом в очах чоловік каже, що більше за все волів би бути зараз із родиною за святковим столом …

Юрій - військовослужбовець ЗСУ:

Відчувається, коли вдома він, коли із сім'єю, а так …ну звичайно відчувається. Було приємно, коли при в'їзді ви їхали на перехресті, прапор України висів …воно дааа.

Та ворог не дає допити навіть філіжанку кави - в рацію командир передає координати, де знову почала наступ ворожа піхота і танки.

Артилерійський розрахунок працює злагоджено і швидко… від їхньої роботи в такі хвилини залежить життя українських піхотинців в окопах.

Виконавши завдання, розрахунок знову переходить у режим чекання. Дмитро каже, задані цілі вразили, ворожа піхота знову відступила. У тому, що перемога буде за нами - в чоловіка жодних сумнівів, адже рашисти стають слабшими з кожним днем… і це помітно.

Дмитро - військовослужбовець ЗСУ:

Если они за пол-года не смогли, ничего не показали. Ну да - выпустят сейчас кучу крылатих ракет, да, погибнут какие-то мирные жители, развалят еще один какой-то торговый центр …но глобально они уже ничего не покажут.

Щоправда спрогнозувати, коли настане переломний момент у війні, Дмитро не може… Але тут в окопах, на передовій, кожен боєць наближає цей день і іноді ціною своїх життів. …