ЗСУ знищили чотири російські безпілотники [ Редагувати ]
За минулу добу, 25 серпня, Збройні Сили України знищили чотири ворожі безпілотники. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.
За добу 25 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня.
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