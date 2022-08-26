З росії іде американський банк Citigroup. Про це керівництво установи повідомило напередодні. Які ще західні фінансові велетні, попри репутаційні ризики працювали у рф, та чим це їм загрожує - розкаже Олена Абрамович.

Відрізати росію від міжнародної банківської системи "Свіфт" - у перші дні повномасштабної війни це була найгучніша погроза від Євросоюзу. І вже 26 лютого в Брюсселі оголосили про банківські санкції. Щоправда, із винятками.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Важливі російські банки будуть виключені з системи "Свіфт". Ми також забороняємо транзакції з центробанком росії та заморожуємо усі його активи, аби вони не змогли бути використані для фінансування путінських війн.

ЄС наклав санкції не на всі банки, щоби мати змогу розраховуватися з москвою за енергоносії. Так само винятки зробили й кілька великих західних банківських груп, які досі не припинили співпрацю з рф. Місяць тому українська влада відкрито попередила - зокрема, і через американські медіа - буде переслідувати ці фінансові установи через міжнародні суди - як спонсорів російського тероризму.

Олег Устенко, головний радник президента Володимира Зеленського з економічних питань:

Ні в кого немає сумнівів, що росія чинить воєнні злочини в Україні. І за нашою логікою, усі, хто фінансує цих воєнних злочинців, які чинять жахливі речі в Україні, так само стають воєнними злочинцями. Ми будемо судитися з усіма керівниками цих компаній - різними шляхами. Як варіант - у Міжнародному Кримінальному суді.

Це звернення стосувалося таких банківських мереж, як Jpmorgan, Hsbc, Citigroup та Crédit Agricole. Ці фінансові установи інвестували мільярди у російські нафтові та газові підприємства. У майбутньому їм не дозволять брати участь у відбудові України - попередили в Києві. З колективним зверненням до цих банків минулого тижня виступили понад два десятки українських громадських організацій. І от у четвер компанія Citigroup, що має в росії активів на майже вісім з половиною мільярдів доларів, заявила, що закриває частину відділень у рф.

Очікується, що згортання торкнеться приблизно 2300 співробітників і 15 відділень. Споживчі товари та канали, які постраждали від виходу, включають депозити, інвестиції, кредити та картки.

Такий крок коштуватиме банку 170 мільйонів доларів збитків - зазначили у заяві установи. І процес ліквідації відділень може тривати півтора року. Тим часом українські активісти збираються пікетувати штаб-квартири банків, які співпрацюють з рф, у Нью-Йорку, Лондоні та Парижі.