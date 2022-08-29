- Перш ніж ми перейдемо до теми бізнесу, розкажи, як для тебе почалася війна?

Якщо чесно, до останнього не вірив, що дід, який зійшов з розуму, зважиться на повномасштабну війну. За кілька днів до цього заспокоював знайомих, казав, що все вирішиться.

Ні, ви тільки подумайте. 21-е століття: люди активно вивчають космос, змагаються у космічних програмах, запускають супутниковий інтернет із глобальним покриттям, розробляють просунутих роботів і навчають нейромережі. А один шизофренік, у якого фетиш на те, щоб увічнити себе на сторінках історії, вирішує зробити це шаленим кривавим шляхом.

24 лютого був вдома у Києві, прокинувся приблизно о 5:00 від вибухів. На лівому березі їх було виразно чути. Відразу зрозумів, що то війна. Подзвонив рідним, зайшов до телеграм, відписав у робочі чати. Весь перший день був на телефоні: коли ти маєш великий бізнес і більше 200 людей у ​​штаті, то про свій комфорт думаєш в останній момент.

Ми ж не для краси пишемо скрізь #ninjafam. Ninja - це справжнісінька сім'я: у нас багато співробітників у Києві, Одесі, Дніпрі та Харкові, яким у перші дні було особливо тяжко.

- Хочеться торкнутися досить важливої ​​теми: чи допомагали ви своїм співробітникам? Тому що були компанії, які повели себе просто огидно.

Для початку ми якнайшвидше виплатили всім співробітникам їхню лютневу зарплату. Це ж важливо: комусь закупити на тиждень продукти, хтось хотів якнайшвидше вивести дружин і дітей, та й просто задонатити ЗСУ, чорт забирай. Залишати людей без грошей у цій ситуації - злочин.

Потім ми вирішили тимчасово заморозити роботу бренду. Зрозуміло, перші місяці всім було не до суші, та й ким потрібно бути, щоб наражати на небезпеку кур'єрів і кухарів, коли будь-якої миті на голову може впасти ракета.

По можливості дізнавалися у співробітників, чим їм допомогти. Хтось виїжджав із Харкова до Києва, а жити не було де. Багато хто після приїзду ночував прямо на кухнях Ninja Sushi, поки шукали відповідні варіанти. Якщо була гостра проблема з грошима, вирішували приватно.

У нас один із найсильніших молодих колективів. Впевнений, що ці хлопці надовго з нами. Тим більше зараз, коли вони відчули, що на Ninja можна покластися у скрутній ситуації.

- У перші місяці війни Ninja Sushi якось допомагали ЗСУ та Україні? Чи допомагаєте зараз?

Так, ми багато чого робили насправді. Продовжуємо допомагати по можливості й зараз. Просто не в моїх принципах все це афішувати. Вважаю, що зараз кожна адекватна людина допомагає як може.

Ось узяти той самий нещодавній збір на Байрактар, організований фондом Сергія Притули, - у ньому вся Україна брала участь. Хтось скинув 50 гривень, а хтось набагато більше. Але ніхто не йде вулицею і не кричить, що задонатив. З Ninja також.

Ось узяти недавній кейс: наші друзі з проекту "Леви на джипі" разом з Atlas Festival влаштували офігенний онлайн-марафон, де виступав Артем Пивоваров, Сердючка, MONATIK та багато інших виконавців. Під час трансляції збирали кошти на підтримку України. Звісно, ​​ми у цьому взяли участь. Якщо чесно, давно перестали рахувати кожен донат, за 5 місяців їх було багато.

Майже відразу ми роздали всі свої запаси продуктів: рис, риба, локшина, м'ясо, морепродукти. Весь корм відправили і до притулків, а там його приблизно на рік було. Зараз доставляємо замовлення без "приємних сюрпризів" для тварин, але всі розуміють.

Потім перебудували виробництво Ninja Pizza. Там просто обладнання найкраще, яке дозволяє робити щось масово. У дві зміни випікали італійські коржі Фокачча для ЗСУ та сил територіальної оборони, передавали волонтерам.

Навіть після того, як вже запустилися, нам часто писали в директ щось на кшталт: "у мене батько служить у ТРО, можете зробити для них кілька піц, я заберу та відвезу". Ніколи не відмовляли. У нас у стрічці лише одна фотографія, а випадків було набагато більше. Просто не хочеться зайвий раз афішувати це та й видавати позиції військових об'єктів не можна.

Наша команда розробників також не сиділа просто так. Зробили сервіс Turbota для допомоги українцям. Вона допомагає зв'язувати волонтерів і тих, кому потрібна допомога. Простий інтерфейс, буквально 3-5 хвилин на заявку, яка може врятувати чиєсь життя. Проект працює досі.

- Коли ви вирішили поновити роботу? Чи важко було адаптуватися до нової реальності? Як ніндзя почувають себе зараз?

Приблизно 15 квітня, коли люди почали поступово повертатися до Києва, вирішили відновити прийом замовлень. Ключове тут - забезпечити робочі місця. Як я вже казав раніше, ми маємо великий штат цінних співробітників. Хотілося платити зарплати, податки для підтримки армії та відновлення інфраструктури. 18 квітня запустилися у Дніпрі, там зараз відносно безпечно. В інших містах - Одесі та Харкові - ситуація напруженіша, але ми туди обов'язково повернемося.

Не приховуватиму: на повернення Ninja чекали багато. Писали в Instagram Ninja Sushi і мені в директ. Людям потрібна смачна їжа, щоб увечері або в обід на мить відволіктися від того, що відбувається, а вже потім повернутися в сувору реальність. А в якості нашої продукції всі впевнені на 100 %.

Це дало нам величезну перевагу над конкурентами та потужний поштовх на старті, коли ми знову почали приймати замовлення у Києві та Дніпрі. Багато сервісів доставки такої лояльної аудиторії немає: хтось закрився, хтось поспіхом намагався продати нам бізнес або окремі приміщення з працюючими кухнями. Досі часто прилітають подібні пропозиції.

Але ми не поспішаємо скуповувати все й одразу, треба діяти поетапно та грамотно оцінювати ризики. У нас свій шлях розвитку: вже реалізували кілька нових зручних рішень для клієнтів, наприклад, самовивіз Ninja Pizza від будь-якої суми. Продовжуємо оптимізувати технічну складову проекту: цього року плануємо запустити новий зручний сайт Ninja Sushi, тож слідкуйте за нашими новинами.

Також шукаємо нових постачальників. Із цим стало набагато складніше: практично всі постачальники сильно підвищили ціну плюс не варто забувати про фіксований курс долара від НБУ. Так, через зміни в логістиці ціни довелося трохи підвищити, але це вимушений крок, оскільки ми ніколи не економитимемо на якості інгредієнтів. Даю гарантію: усі продукти бренду Ninja залишаться на преміальному рівні. Знайти хороші за якістю інгредієнти реально, але на це потрібно витратити набагато більше часу, ніж раніше.

Зараз у нас на 100% працюють Sushi, доставка вже у всі райони Києва, включаючи передмістя, Pizza набирає обертів - у меню повернулися всі піци, зараз активно опрацьовується нове меню. Також ми запустили Ninja WOK та поступово повертаємо його на колишню потужність.

- Які подальші плани щодо розвитку бізнесу? Масштабуватиметеся в Україні чи плануєте вийти на міжнародний ринок?

Україна для нас – пріоритетний регіон. Це наш дім, в якому ми продовжимо працювати, незважаючи ні на що. Зараз на фінальному етапі запуск Ninja Sushi у Львові: плануємо почати приймати перші замовлення наприкінці літа або на початку осені (якщо щось зміниться через незалежні від нас причини). Тож чекайте, ніндзя з фірмовими ролами вже близько!

Проте хочеться масштабуватись, виходити на міжнародний ринок. Я мрію, щоб про наш якісний продукт дізналися скрізь. Зараз у всьому світі говорять про силу та героїзм українського народу. Хочеться показати, що українські бренди такі самі потужні.

У лонг-листі варіантів багато, але, швидше за все, нашою стартовою точкою входу на міжнародний ринок стане Варшава - це близьке за духом місто з добрим потенціалом. Там зараз багато українців та й підтримка нашої країни місцевими жителями величезна. Далі в планах США: поки що оптимістичнішим варіантом бачиться Майамі. Та й ОАЕ з деякими іншими країнами. Взагалі, Ninja приготували багато сюрпризів, про які ми розповімо вже цього року.

Просто треба розуміти, що у кожній країні культура доставки, різні культурні особливості. Десь великий податок на dark kitchen, десь працює тільки формат take away, у деяких країнах потрібно співпрацювати лише з агрегаторами на кшталт Glovo, а отже, наша модель із власним штатом кур'єрів там не працюватиме. Та й меню, можливо, доведеться урізноманітнити: додати супи, боули, більше варіантів сашимі.

Зараз вивчаємо всі ці нюанси, шукаємо відповідні варіанти та плануємо стратегію запуску. Так, плани масштабні, але в їхньому успіху я впевнений так само, як у перемозі ЗСУ. Україна обов'язково виграє: а поки наші солдати героїчно борються на лінії фронту, ми продовжимо працювати, забезпечуючи економіку країни.