Вперше без гучних урочистостей, затишних посиденьок у дворику, поважних гостей з інших країн. Новий творчий сезон миколаївський театр відкриває... у підвалі. Власне, там відтепер і буде головне місце зустрічі з глядачами.

З початком війни виходити на сцену і збирати аншлаги в залах театру стало небезпечно. Та й постійні сирени не давали змоги нормально працювати. Але колектив одностайно вирішив - продовжуватимуть грати й радувати глядачів навіть під обстрілами.

Акторів готують до виходу. До відкриття 100 ювілейного сезону театру - лічені години. Колектив неабияк хвилюється. Адже велику ювілейну дату зустрічають - у підвалі.

Через постійні обстріли Миколаєва, театр пів року простоював. Але колективу прийшла ідея створити сцену в укритті. Тут все зроблене за вимогами бомбосховища.

Артем Свистун, директор театру:

Йде кондиціонування сценічного майданчика, додатковий потік свіжого повітря через фільтраційні системи. Є невеличка зала на 35 посадкових міць. Мікросцена 2 на 4. Обов'язково завіса, щоб забезпечити театральну атмосферу. Наші хлопці - світ та звук. Додаткові виходи евакуаційні є.

Трохи незвично, але всі умови для безпечного перегляду та комфортної роботи - є.

Андрій Кльоцко, звукорежисер:

Ми в безпечному місці, тому під час тривоги ми будемо працювати, але пильніше дослухатися до того, що відбувається на вулиці. Але я вірю ЗСУ, сподіваюся, що незважаючи на всі сигнали тривоги у нас буде тиша, спокій.

Під невеликі розміри приміщення довелося адаптувати постановки. Навіть ті, хто звик до малих сцен, отримають новий досвід - переконаний режисер.

Віктор Мозговий, режисер:

Багато складнощів, але в тому і задача, аби створити умови, щоб глядач зрозумів, що все відбувається природно, нічого не заважає: виходи акторів, знаходження виконавців перед глядачем, немає далекої відстані, інтимність театральна.

Колишній російський театр після зміни назви позбувся і решти того, що його пов'язувало з країною-агресоркою. Всі вистави тепер лише українською. Більшість постановок - патріотичні.

Марина Васильєва, актриса:

Люди, які тут залишилися, вони герої. Ми маємо їх підтримувати. Це наша справжня робота. Сьогодні актор - це людина, яка іде попереду і показує шлях. Люди тримайтеся, усе буде добре! Скоро буде перемога!

Колектив чимало працює на виїздах - для переселенців та військових. Але мріє, щоб до них на вистави потрапили й ті, хто сьогодні не може собі цього дозволити. Відтак запрошують всіх небайдужих купувати квитки онлайн.

Артем Свистун, директор театру:

Люди можуть знаходитися в будь-якій країні, але придбати 100 грн квиток для людей, які не мають фінансової можливості потрапити і люди, які в Миколаєві залишилися, хочуть підтримати мистецтво, нас, і забезпечити нашу діяльність.

Ірина, глядачка: