Новий творчий сезон миколаївський театр відкрив у підвалі [ Редагувати ]
Вперше без гучних урочистостей, затишних посиденьок у дворику, поважних гостей з інших країн. Новий творчий сезон миколаївський театр відкриває... у підвалі. Власне, там відтепер і буде головне місце зустрічі з глядачами.
З початком війни виходити на сцену і збирати аншлаги в залах театру стало небезпечно. Та й постійні сирени не давали змоги нормально працювати. Але колектив одностайно вирішив - продовжуватимуть грати й радувати глядачів навіть під обстрілами.
Акторів готують до виходу. До відкриття 100 ювілейного сезону театру - лічені години. Колектив неабияк хвилюється. Адже велику ювілейну дату зустрічають - у підвалі.
Через постійні обстріли Миколаєва, театр пів року простоював. Але колективу прийшла ідея створити сцену в укритті. Тут все зроблене за вимогами бомбосховища.
Артем Свистун, директор театру:
Йде кондиціонування сценічного майданчика, додатковий потік свіжого повітря через фільтраційні системи. Є невеличка зала на 35 посадкових міць. Мікросцена 2 на 4. Обов'язково завіса, щоб забезпечити театральну атмосферу. Наші хлопці - світ та звук. Додаткові виходи евакуаційні є.
Трохи незвично, але всі умови для безпечного перегляду та комфортної роботи - є.
Андрій Кльоцко, звукорежисер:
Ми в безпечному місці, тому під час тривоги ми будемо працювати, але пильніше дослухатися до того, що відбувається на вулиці. Але я вірю ЗСУ, сподіваюся, що незважаючи на всі сигнали тривоги у нас буде тиша, спокій.
Під невеликі розміри приміщення довелося адаптувати постановки. Навіть ті, хто звик до малих сцен, отримають новий досвід - переконаний режисер.
Віктор Мозговий, режисер:
Багато складнощів, але в тому і задача, аби створити умови, щоб глядач зрозумів, що все відбувається природно, нічого не заважає: виходи акторів, знаходження виконавців перед глядачем, немає далекої відстані, інтимність театральна.
Колишній російський театр після зміни назви позбувся і решти того, що його пов'язувало з країною-агресоркою. Всі вистави тепер лише українською. Більшість постановок - патріотичні.
Марина Васильєва, актриса:
Люди, які тут залишилися, вони герої. Ми маємо їх підтримувати. Це наша справжня робота. Сьогодні актор - це людина, яка іде попереду і показує шлях. Люди тримайтеся, усе буде добре! Скоро буде перемога!
Колектив чимало працює на виїздах - для переселенців та військових. Але мріє, щоб до них на вистави потрапили й ті, хто сьогодні не може собі цього дозволити. Відтак запрошують всіх небайдужих купувати квитки онлайн.
Артем Свистун, директор театру:
Люди можуть знаходитися в будь-якій країні, але придбати 100 грн квиток для людей, які не мають фінансової можливості потрапити і люди, які в Миколаєві залишилися, хочуть підтримати мистецтво, нас, і забезпечити нашу діяльність.
Ірина, глядачка:
Вони все роблять, щоб підіймати культуру містян. Культура дуже потрібна. Як ніколи. давайте згадаємо Черчилля, який казав, якщо ми не будемо вкладатися в культуру, то навіщо тоді жити.
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