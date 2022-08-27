Після такої потужної атаки лише дивом - обійшлося без жертв

На сьогодні з Донеччини евакуювалися вже майже 10 тисяч жителів. З них близько двох тисяч дітей, розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Найбільше біженців прийняли Дніпропетровщина, а також Кіровоградська, Львівська, Хмельницька, Вінницька, Тернопільська та Київська області.

І Слов'янськ - одне з тих міст, які люди змушені, на жаль, покидати. Адже окупанти поступово рівняють його із землею. Про те, як живе Слов'янськ під щоденними обстрілами - наш репортаж, підготовлений спільно з колегами з Військового телебачення.

Гори цегли й величезна воронка біля багатоповерхівки. Такий вигляд має цей двір у Слов'янську після чергової ворожої атаки.

Марія Бібік, воєнна кореспондентка:

Росіяни вкотре завдали ракетного удару по житловим кварталам міста Слов'янськ. Через обстріл було пошкоджено декілька п'ятиповерхівок міста.

Вибух був такої сили, що людей засипало цеглою та уламками навіть на останніх поверхах будинку.

Володимир житель Слов'янська:

4 часа утра, был один выстрел, артиллерийский, не знаю из чего. Потом второй выстрел. Потом где-то выстрел далеко. И буквально секунд через 15 прилетел сувенир. Бордюром прилетело товарищу в балкон. На пятый этаж.

Після такої потужної атаки лише дивом - обійшлося без жертв.

Вадим Лях, міський голова Слов'янська:

Постраждало декілька багатоповерхівок, три потужні вибухи. На щастя, загиблих немає.

Світлана, жителька Слов'янська:

Это ж вообще, вот это все завалилося. Холодильник негожий, все обрушилося, тут вот вмятины, все, как положено. Вытяжка упала, шкафы все попадали. Пацаны поразбирали это все. Окно вывалилося, посуда побитая. Я не знаю, как мы вообще остались живы, в зале.

Тепер жителі міста, разом із комунальниками, розбирають завали біля будинку й вирішують, де тепер жити тим, чиї квартири перетворилися на руїни після чергового цинічного прояву "братньої любові" російських "асвабадітєлєй".