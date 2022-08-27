Росія перекидає в окупований Крим ешелон з важкою технікою (відео) [ Редагувати ]
Країна-агресор росія перекидає на територію тимчасово окупованого Криму нову партію важкої військової техніки. Про це повідомляє"Крим. Реалії".
Ешелон був помічений неподалік Кримського мосту.
У Крим їде ешелон із важкою військовою технікою росії. Склад помітили на залізничній станції Тамань, розташованій біля в'їзду на Керченський міст з боку росії.
Вказано, що на залізничних платформах розташована різноманітна техніка російських військ, а саме:
- інженерно-саперні машини, зокрема інженерна машина розгородження ІМР-1 на базі танка Т-55,
- гаубиці - 152-мм дивізійна самохідна гаубиця 2С19 "Мста-С" (за класифікацією НАТО - M1990 "Farm") та 122-мм полкова самохідна гаубиця 2С1 "Гвоздика".
- танки Т-72 та Т-80, бойові машини піхоти, вантажні автомобілі - у тому числі на базі ракетних тягачів.
Також у складі військового ешелону були зафіксовані криті вагони та цистерни з паливом.
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