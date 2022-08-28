Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон звернувся до британців, закликавши бути готовим до наслідків енергетичної кризи і висловивши впевненість у перемозі України, вторгнення в яку спровокувало цю кризу.

Про це повідомляє Mail on Sunday.

Найближчі місяці будуть важкими - "можливо, дуже важкими", пише Джонсон, рахунки за електроенергію будуть "приголомшливими", а вартість опалення будинків багатьох вже зараз лякає:

"І все ж я як ніколи впевнений, що ми пройдемо цей шлях і що Британія стане сильнішою і процвітаючою", - заявив він.

За його словами, раніше країні вдалося впоратися зі зростанням світових цін, викликаним наслідками Covid - однак ніхто не міг передбачити "жорстокий і ірраціональний" напад на Україну, "на ні в чому не винну європейську країну".

"Саме варварське вторгнення Путіна налякало енергетичні ринки", - констатує Британський прем'єр.

Він визнає, що "війна Путіна дорого обходиться британським споживачам": "ваш рахунок за електроенергію подвоюється. Боюся, Путін це знає. Йому це подобається". Проте, на думку Джонсона, росія не зможе змусити зняти санкції і "клянчити російську нафту і газ", а також підштовхувати українців до укладення угоди з тираном в кремлі.

"У цьому жорстокому армрестлінгу український народ може перемогти і переможе. Так буде і з Британією", - заявив він.

З кожним місяцем позиції путіна слабшають, вважає Джонсон: його здатність залякувати і шантажувати зменшується. А позиції Британії будуть зміцнюватися.

Перерахувавши заходи підтримки, що надається владою британцям, а також кроки щодо відмови від російських енергоносіїв, автор в кінці своєї великої статті приходить до висновку, що Британія повинна продовжувати підтримувати українців, чиї військові успіхи він називає чудовими. І закликає Захід подвоїти підтримку.