Російські окупанти вчора намагалися наступати з шістьох різних напрямків у Луганській області. Втім, на кожному з них були відкинуті українськими бійцями.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

За його словами, масований обстріл населених пунктів та укріплень ЗСУ на межі двох областей противник не припиняє ані на день, а основні зусилля зосередив на Бахмутському напрямку, куди і намагається прорватися із декількох міст та сіл в Луганській області.

"Вчора росіяни хотіли пробити оборону ЗСУ у шістьох різних місцях. Двічі організовували штурм за підтримки авіації. Втім, нашим військовим вдалося зупинити кожен із цих наступів і відкинути ворога. Уточнену інформацію про втрати, як завжди, дізнаємося через декілька годин", - написав Гайдай.

Він також зазначив, що загалом літаки окупантів завдали авіаударів поблизу чотирьох населених пунктів.

"Лише за ніч, що минула, 17 разів зафіксовані артилерійські обстріли з боку росіян. У п’ятьох випадках вони використовували установки залпового вогню. Чотири рази до атак залучалися танки", - додав Гайдай.