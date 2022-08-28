Околиці Пісків та навколишні села зараз більше нагадують кадри з фільму-катастрофи

Цей населений пункт на Донеччині щодня згадують у фронтових зведеннях, хоча фізично він уже перестав існувати. Йдеться про село Піски, передмістя українського Донецька. Ось уже кілька місяців рашисти безрезультатно намагаються повністю ним заволодіти, щоби вийти до траси на Покровськ. Зараз важкі бої точаться на околицях Пісків, позиції щодня переходять із рук у руки, і нашим військовим доводиться докладати неймовірних зусиль, аби втримати озвірілого ворога.

Дорога на Піски - небезпечна та тяжка. Саме село ще з 14-го року стало одним з символів героїчної оборони, зараз бої за нього інтенсивні як ніколи. На околиці нас супроводжує боєць батальйону "Правого Сектору" Віталій. Роздивляючись руйнування, він не припиняє повторювати слова….

Вот такой он вот русский мир.

І це попри те, що сам Віталій - громадянин росії. За плечима в нього "Друга чеченська кампанія" і тепер - російсько-українська війна. 13 років Віталій живе в Україні, і відсиджуватись вдома, коли руйнують його життя він просто не зміг. Так само, як і пояснити своїм родичам в росії, що саме вони влаштували на його новій батьківщині справжнє пекло.

Віталій – доброволець:

Да нет, не может быть …вас там освобождают. Говорю, меня уже от дома, от магазина уже освободили… Если у нас в городе ни газа, ни света уже почти нет - это освобождение!? Тяжело что-то доказывать людям, если у них есть соловьев, скабеева и все.

Пліч о пліч зі Збройними силами - тримає оборону на околицях Пісків батальйон Санти - відступати воїни не збираються. Село для московітів - ключ для просування в бік Покровська. Самих Пісків фізично вже не існує - рашисти просто зрівняли його із землею, але далі пройти так і не змогли.

Олексій – доброволець:

Ми супротивника вимотуємо і для нас важливо зберегти кваліфікованих людей. Одна позиція протягом тижня може бути двічі наша, двічі їхня, потім знову наша і …гойдалка така собі, зовсім не дитяча.

Околиці Пісків та навколишні села зараз більше нагадують кадри з фільму-катастрофи - тут жодної вцілілої будівлі. Артилерія, авіація та танки працюють майже безперервно ….

Та українські захисники в боргу не залишаються. На відміну від росіян, наші хлопці навмання не б'ють - кожна ціль ретельно вираховується. Допомагають в цьому волонтерські квадрокоптери…

Артилерія давить танчики …тут один танчик виїжджає - хочу його піймать і підпалить, було б непогано …він майже в упор по скорпіону, надо б йому зуби підобламать.

За лічені хвилини корегувальники передають координати цілі - батарея важких мінометів одразу оживає.

В такі хвилини від якісної та точної роботи розрахунків залежить життя наших піхотинців на нульових позиціях - тому всі працюють швидко і злагоджено.

Оборона Пісків триває і бої на їх околицях стають дедалі запеклішими.