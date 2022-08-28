Прикордоння України обстріляли понад 150 разів [ Редагувати ]
Фото: t.me/DPSUkr
Окупанти обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської області понад 150 разів. Про це повідомляє ДПСУ.
Накривали із мінометів, ствольної артилерії, РСЗВ.
Внаслідок обстрілу одного з населених пунктів, знищена та пошкоджена цивільна інфраструктура:
- школа,
- дитячий садочок,
- гуртожиток училища,
- пошта,
- магазин та інші споруди, в т.ч. приватні будинки.
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