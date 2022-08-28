"У святого Франциска, напевно, тепер розбите серце через те, що Папа взяв собі його ім'я", - так колишній прем'єр Польщі та експрезидент Європейської ради Дональд Туск відреагував на останні заяви римського понтифіка. Папа Римський Франциск знову відзначився цього тижня, коли прирівняв російську пропагандистку Дар'ю Дугіну з жертвами війни в Україні. Більше про це та про реакцію України - дивіться у матеріалі наших журналістів.

Цей папа зламався - несіть наступного. Після недоречної акції примирення українки та росіянки на Великдень, загравань з російським патріархом Кирилом та іншими сумнівними висловлюваннями у бік України цього тижня папа Римський Франциск спричинив ще один гучний скандал, коли прокоментував смерть Дар'ї Дугіної. Понтифік назвав російську пропагандистку "безневинною жертвою війни". Така заява з Ватикану пролунала в річницю Незалежності України.

Папа Римський Франциск:

Я думаю про всю жорстокість, про всіх безневинних людей, які сплачують ціну за божевілля війни. Це божевілля притаманне усім сторонам, бо війна є божевіллям. Я думаю про цю бідну жінку, яка померла від вибуху бомби, закладеної під сидіння її автомобіля у Москві. Безневинні сплачують ціну війни. Безневинні.

Дар'я Дугіна - ця, за словами понтифіка, "бідна жінка" та "безневинна жертва війни" за своє недовге життя відзначилася тим, що закликала війну в Україну, а українських захисників проти російської навали називала "нацистами".

Азовсталь и те нацисты, которые там сидят - это смерть. Киев сегодня - это террористический режим. И все это началось конечно не в 2022 году. Все это началось задолго в 2014 году, но достигло терминальной стадии только сейчас. И на самом деле здесь нужны просто создание собственных трибуналов - мариупольский трибунал, донецкий трибунал, в каждом городе подобно Гааге должен быть создан трибунал, который будет расследовать преступления этих нелюдей. А это уже не люди.

А це її батько Олександр Дугін, якого вважають архітектором так званого "руського міра".

Олександр Дугін, пропагандист:

И я хочу, чтоб эта кровь была очищена кровью мразей киевской хунты. Я думаю - убивать, убивать и убивать. Больше разговоров никаких не должно быть.

Тому не дивно, що слова папи Римського викликали миттєву реакцію українського МЗС.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Ми уважно ознайомилися з повною цитатою Папи Франциска і, по-перше, ухвалили рішення запросити до Міністерства закордонних справ апостольського нунція для висловлення розчарування України цими словами. А по-друге, скажу відверто, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо.

Таке запрошення представника понтифіка в Україні до вітчизняного МЗС - безпрецедентне - наголосив Дмитро Кулеба.

..в Україні глибоко розчаровані словами понтифіка, які несправедливо прирівнюють агресора та жертву. При цьому викликає нерозуміння рішення Папи Франциска згадати у контексті російсько-української війни смерть російської громадянки на території Росії, до якої Україна не має жодного відношення. Натомість в МЗС України звернули увагу Апостольського Нунція на те, що з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Понтифік жодного разу не приділив окремої уваги конкретним жертвам війни, серед яких вже 376 українських дітей, які загинули від рук російських окупантів.

Не утримався і наш посол у Ватикані Андрій Юраш.