Бахмут повторює історію Сєвєродонецька. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, росіяни мало не щодня прямою наводкою обстрілюють прифронтове місто з артилерії. Інтенсивність ударів останнім часом дещо зменшилася, бо наші захисники один за одним нищать склади боєприпасів у ворожому тилу. Але водночас боєкомплект росіян - немов бездонна діжка, рашисти увесь час поповнюють свої запаси.

Наступний сюжет, створений спільно з нашими колегами з Військового телебачення, про те, як в умовах постійних ворожих атак живуть люди у прифронтовому Бахмуті.

Бахмут. Красиве місто, у якому ще півроку тому вирувало життя, відтепер нагадує декорації до фільму жахів. Там, де були квітучі алеї, тепер - понівечені уламками ракет стежки. Мирні подвір'я, де лунав дитячий сміх, - стоять пусткою. Тут десятки порожніх будинків без вікон і стін.

Сергій, житель Бахмута:

Вечер, ночь утро - это стабильно. Вон к 12-ой школе подойдите, там огромный котлован, вот же видите повыбивало все окна.

Напередодні фахівці обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій весь день проводили аварійно-рятувальні роботи на місці руйнування 5-поверхового житлового будинку.

Тим часом ворожі війська щодня намагаються підійти хоча б трохи ближче до Бахмута. Застосовують усі можливі озброєння.

Олександр Штупун, речник Генерального Штабу Збройних сил України:

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли біля Бахмута, Соледара, Яковлівки і Кодеми. Наші захисники, після ударів ворожої авіації, відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Соледар та Зайцеве.

Але, не маючи успіху на полі бою, ворог продовжує нищити прифронтове місто та його околиці. Бахмут чи не щодня страждає від обстрілів російської армії, яка використовує навіть заборонені боєприпаси.

Поліна Коваленко, воєнний кореспондент:

З початку повномасштабного вторгнення прифронтове місто Бахмут постійно зазнає руйнувань. Російські загарбники нещадно обстрілюють Бахмут касетними, а також застосовують ракети та авіабомби.

У таких умовах комунальні служби просто не встигають ремонтувати системи електро- та водопостачання.

Валерій, житель Бахмута:

Газа нету, света две недели не было, вот сейчас дали. Ну вода то есть, то нету.

Втім у Бахмуті й досі живуть тисячі людей. Тут працюють магазини, а поруч зі зруйнованим Центральним ринком продають овочі та фрукти. Жителі прифронтового міста, намагаючись продовжувати вести нормальний спосіб життя, немов наголошують: ворогу тут не місце! Бахмут - це Україна!