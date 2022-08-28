Про наступ вже і не думають, аби оборону втримати. На півдні в Херсонській області російські війська слабшають, - про це повідомляють в Інституті дослідження війни. І наводять приклад - провальну спробу штурму українських позицій під Херсоном десятьма членами російської ДРГ.

Російські підрозділи на цьому напрямку несуть втрати. Наша авіація завдала три удари по опорних пунктах противника в Солдатському і Олександрівці. Знищили ЗСУ і ще два ворожих склади боєприпасів, в Дудчанах і Давидовому Броді. А в серіалі "Антонівський міст" вже й з рахунку серій збились. Про добрі новини з тимчасово окупованого півдня - у нашому огляді.

Хай би як не намагалися рашисти підлатати Антонівський міст, українські Збройні сили регулярно зводять на нівець їхні старання. Влучили і у плавучу частину під самим мостом, яку встановили росіяни.

Усі мости в Херсонській області перебувають під вогневим контролем ЗСУ. Ворог прагне замінити ці важливі логістичні маршрути. Зокрема, підтягують баржі, понтони, облаштовують паромні переправи. Ось біля Антонівського мосту окупанти влаштували бетонну конструкцію з барж. В соцмережах її вже охрестили черговою жертвою.

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:

Окупанти не зупиняють колони, які рухаються до цих переправ, і в цей час, коли окупанти ведуть будівельні роботи, наша артилерія спрацьовує якраз по техніці, яка приходе для переправи.

Крім того, наші військові продовжують "обнуляти" склади з боєприпасами орків. Знову горить та детонує в Чорнобаївці. Відзначилися танкісти оперативного угруповання "Каховка" - за допомоги безпілотників вистежили позиції ворога і знищили дві артустановки. Загарбники ж не зраджують ганебній тактиці - завдають удару населенню. Постійно тривають обстріли цивільної інфраструктури.

Владислав Назаров, спікер Оперативного командування "Південь":

Міцність наших позицій ворог намагається випробовувати авіаційними ударами вздовж лінії бойового зіткнення. А тилові райони з мирним населенням прагне тримати в страху через постійні обстріли. Деструктивну діяльність колаборантів "руського миру" не лишайте без уваги. Використовуйте чат-боти правоохоронних структур для повідомлення про їх активність.

Завзято окупанти готуються до нового навчального року. Дітей до визначених колаборантами шкіл заманюють грошима - за 10 тисяч рублів. Або ж погрозами, мовляв позбавлять батьків прав, а дітей відправлять до притулків. Щоб перешкодити шантажу - Україна звернулася до ЮНЕСКО.

Олег Николенко, речник Міністерства закордонних справ України:

Зіткнувшись із опором, Росія погрожує батькам у Херсонській та Запорізькій областях відправити дітей до дитячих будинків, якщо вони не запишуть їх до захоплених Росією шкіл. Москва використовує освіту як інструмент гноблення. Закликаємо ЮНЕСКО терміново відреагувати на цей злочин.

Як повідомляють місцеві мешканці в соцмережах, вчителів-колаборантів помітили за мародерством - виносять інвентар з інших шкіл. Окупаційна влада вже заявила, що з 1 вересня навчальні заклади охоронятимуть озброєні військовики. Ймовірно, для того, щоб потім викрасти дітей або прикриватись ними, коли місто звільнятимуть Збройні сили України. Викрадення - поширена у рашистів практика. Так полонили виховательку дитсадка. На підтримку жінки вибухнула соцмережі.

На Херсонщини постійні проблеми з електрикою, водопостачанням та іншими комунікаціями. Міста і села порожніють. Люди виїжджають до більш безпечних територій. А ті, хто залишається, не поспішають працювати на окупантів. Місцеві жителі відзначають і тотальне беззаконня.

Проте не втрачають запалу партизани півдня. Щодня, а точніше - щоночі нагадують окупантам, що українців їм не перемогти. Херсон прикрасили жовті стрічки та патріотичні наліпки, а в Великій Лепетисі на мосту замайорів синьо-жовтий прапор.