Висушити, заморозити чи консервувати. В Україні у розпалі сезон заготівель харчів на зиму! Цьогоріч попри зростання цін люди консервують значно більше, ніж зазвичай. В банки закладають овочі, фрукти, навіть рибу та м'ясо. Звідки ажіотаж - з'ясовував наш одеський кореспондент: він відвідав і звичайних господинь, які маринують та квасять, і підприємства, які виготовляють консервну продукцію. Тож дивимося далі.

Овочі - для соусів та салатів. Фрукти, ягоди - для варення, джемів та компотів! Українці масово скуповують городину, щоб зробити запаси на зиму. Консервують втричі більше, ніж зазвичай, діляться спостереженнями покупці на ринку. Таким чином, мовляв, хочуть захистити себе від подорожчання продуктів.

Наталія Антонюк, жителька Одеси:

Це - тенденція, тому що ми навіть спілкуємся з подружками, що потрібно це робити, ми не знаємо, що очікувати. Думаю, що буде зима важка - і роблю більше, ніж робила раніше!

Так само - і на кухні одеситки пані Таміли. На полицях - банки зі всілякими заготовками. На столі - своєї долі очікує традиційний серпневий натюрморт.

Помідори, часник, цибуля, гострий та болгарський перець, прянощі, обов'язково - селера. І все це - заливається маринадом.

Таміла Терзян, жителька Одеси:

І усі ці смаки зустрічаються в цій банці і взимку ти її відкриваєш - і такий духмяний аромат, дуже, дуже, дуже так якось затишно і по-домашньому!

І поки банки стерилізуються в окропі, пані Таміла пояснює власну мотивацію робити такі запаси. Крім бажання заощадити гроші, є ще одна причина.

Таміла Терзян, жителька Одеси:

Якщо в минулі роки ми більше морозили фрукти та овочі, то в цьому році бабусині методи більш актуальніші, тому що ми не можемо поки прогнозувати, чи буде електропостачання взимку. Це от незалежний такий метод, але в цьому році ми ще дуже багато стали в'ялити та сушити!

Кілька вправних рухів закатковим ключем - і чергова банка відправляється на полицю.

А це вже - консервний завод на Одещині. Тут самостійно і вирощують, і переробляють сільгосппродукцію. Від побаченого - захоплює подих! Сьогодні на черзі - виробництво томатної пасти.

Помідори сортирують, ріжуть, варять, стерилізують...

Втім, на заводі кажуть: при всьому бажанні сьогодні не мають змоги виготовляти більше продукції, адже усі плани щодо насіння,урожаю та оброблюваних площ закладали ще торік - до повномасштабного вторгнення.

Геннадій Лисий, головний інженер консервного заводу:

Тобто технічні наші можливості є, але сировинна база наша чи наших, скажемо так, сусідів - вона не дозволяє нам суттєво збільшити наші потужності.

До того ж, кажуть промисловики, зараз, щоб втриматися на плаву, доводиться постійно маневрувати. То постачальники не надсилають необхідне обладнання, то немає, де придбати склотару чи кришки, то повзуть вгору ціни на енергоносії… Але все заплановане обіцяють заготувати.

Геннадій Лисий, головний інженер консервного заводу:

На сьогодні нам ще вдається, скажемо так, оперативно реагувати на ці проблеми якимось чином, змінюючи нашу програму, видозмінюючи, змінюючи види тари. Першочергова задача - всю сировину, що ми виростили переробити, перетворити її в ту продукцію, яка має тривалий термін зберігання.

Інша справа - ціни на городину. У порівнянні з минулим роком вони зросли втричі, а то й у п'ять разів! Продавці на ринку кажуть про певний парадокс. З одного боку люди запасаються продуктами, з іншого - в цілому купівельна спроможність впала. Найдешевші помідори - двадцять п'ять гривень за кіло, баклажани - п'ятдесят. Так само - і болгарський перець.

Олена Мангер, продавчиня на ринку:

Если в прошлом году, по статистике, он был двадцать-двадцать пять, то в этом году - пятьдесят. То есть всё выросло в цене однозначно! И это зависит, конечно, от многих факторов!

Фахівці кажуть: овочі подорожчали, тому що їх просто обмаль. Адже раніше левову їх частку постачала Херсонщина, яка наразі тимчасово окупована. Крім того, стрибнули ціни на ресурси, які закладаються у собівартість агропродукції.

Алла Стоянова, директорка Департаменту аграрної політики, продовольства і земельних відносин Одеської ОВА:

Ми маємо підвищення електричної енергії, ми маємо підвищення дизельного палива. Якщо ми можемо казати у порівнянні: в минулому році літр палива коштував двадцять дві гривні, сьогодні на ринку це п'ятдесят - шістдесят гривень, тобто ми маємо подорожчання ресурсів в два - три рази!

Експерти також зазначають, що саме на Херсонщині знаходиться більшість вітчизняних консервних заводів. Зараз їхня продукція недоступна, тож незабаром цю нішу тимчасово займуть імпортні товари.