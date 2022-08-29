На Прикарпатті ДТП с автобусом: багато постраждалих [ Редагувати ]
У понеділок, 28 серпня, в Івано-Франківській області трапилась ДТП за участю автомобіля та рейсового автобуса, в якому перебували 22 пасажири. Про це повідомляє ДСНС України.
16 людей отримали поранення, у тому числі діти, водій легковика загинув.
Аварія трапилась у с. Назавизів Надвірнянського району. Рятувальники отримали повідомлення про НП о 19:19.
Відбулося зіткнення рейсового автобуса та легкового автомобіля. В легковому автомобілі було виявлено чоловіка без ознак життя.
За даними рятувальників, ще 16 людей з автобуса отримали поранення.
Їх було доставлено до лікувального закладу, з них шестеро - діти. Всього в автобусі перебували 22 людини.
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