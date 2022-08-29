Благодійний фонд "Сергія Цюпка" був заснований у липні 2022 року. Проте його засновник - Сергій Цюпко - з перших днів війни допомагає українцям, які постраждали від збройної агресії російської федерації. Сьогодні громадяни, які повертаються до життя у напівзруйнованих містах та селах, потребують підтримки. І поки військові ведуть боротьбу на полі бою, благодійники, волонтери та просто звичайні громадяни повинні надійно забезпечувати тили.

"Кожен з нас сьогодні воїн, кожен на своєму фронті. Наш фронт - гуманітарний. Війна руйнує звичний уклад життя громадян, а ми всіма силами намагаємось їм допомогти", - говорить засновник фонду Сергій Цюпко.

На основі потреб, з якими звертаються до фонду та про які дізнаються його працівники, формується гуманітарний вантаж. Надалі благодійники розвозять його жителям населених пунктів.

Сьогодні 100 мешканців села Мощун - багатодітні родини, люди похилого віку та сім’ї, житло яких постраждало від обстрілів російських загарбників - отримали продуктові набори - крупи, консерви, олію, борошно тощо.

Мощун - маленьке село у передмісті Києва, яке стало оборонною "фортецею" столиці. Понад місяць воно знаходилося під окупацією російської армії. 85 відсотків села було зруйновано вщент. Минуло кілька місяців від того, як українські захисники звільнили Мощун, однак його мешканці досі з жахом згадують ті страшні події. Вони потрохи оговтуються від пережитого та намагаються відновлювати життя села. Мешканці подякували благодійникам за підтримку, за допомогу і за те, що роблять добру справу.

"Допомога людям - це поклик серця та справа мого життя", - говорить Сергій Цюпко.