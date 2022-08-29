Знайти гідні курси з англійської дуже важко. Ринок насичений пропозиціями. Проте чи всі здатні грамотно організувати навчання учасників.

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Learn English British CouncilНепоган

ий ресурс, де легко та просто можна знайти потрібні курси. Є як платні, і безкоштовні.

Останні надаються на пробній основі, тому для подальшого вивчення все одно потрібно заплатити. Плюс у тому, що є передплата та вартість її зовсім невелика.

Learning English VOA News

Існує кілька рівнів курсів: від початкового до просунутого рівня. Викладається американська англійська.

Варто зважати на це при виборі курсів. Є різноманітні програми та формати навчання. У цілому нині ресурс непоганий вивчення мови до рівня.

Cambridge English

Сервіс є частиною Кембриджського університету. Тут є безкоштовні програми для вивчення англійської мови.

Однак вони спрямовані на початковий рівень. Якщо у вас вже є базові знання, то ці уроки для вас марні.

Глибоку програму доведеться пошукати на ресурсі, оскільки він охоплює величезну кількість різних напрямків, починаючи від навчання, закінчуючи різними матеріалами, дослідженнями тощо. Тут дуже легко заплутатися, тому доведеться витратити чималу кількість часу, щоб знайти саме те, що Вам потрібно.

BBC

Надає кілька курсів на вибір. Усі вони розроблені для роботи на смартфонах та планшетах, що дуже зручно.

Проте вартість курсів невідома, що до них входить також. Видно, що навчальні матеріали давно не оновлювалися.

На закінчення

Якщо у Вас немає часу, щоб прискіпливо вибирати курси і витрачати на це нерви, рекомендуємо BistroCinema. Тут є все для навчання, спеціаліст допомагає розібратися в англійській на простих прикладах та доступною мовою.