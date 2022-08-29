Президент України Володимир Зеленський закликав європейських політиків припинити всі відносини з Росією, зокрема вирішити питання з туристичними візами для росіян. Про це глава держави сказав у зверненні до учасників 17-го Стратегічного форуму у словенському Бледі.

Європа не тиха гавань де можна просто пересидіти той час, коли хтось інший бореться проти російського терору. Але, на жаль, багато громадян Росії саме так сприймають Європу. Саме для цього їм потрібні європейські візи. І на жаль, жодна, жодна з ваших країн не застрахована від того, що військові злочинці, на чиїх руках кров українців, приїдуть до вас просто як туристи, а одного разу отримають наказ і стануть зовсім не туристами. Так не має бути.

Відповідаючи на запитання про можливі переговори, Зеленський сказав, що Україна хоче повернути свої території.

Процес може бути різним. Я не готовий спрогнозувати, як це буде і коли... Вони не хочуть переговорів. У їхньому розумінні - це ультиматум, у якому ми маємо визнати, що Донбас і Крим - російські території. Нещодавно вони сказали, що Україна має визнати і південь російськими територіями, після того, як вони проведуть там якийсь "референдум"... Вони все рівно за півроку прийдуть за іншими нашими територіями. Стіл переговорів представники російської влади обов'язково нам запропонують, коли вони побачать силу в світі, який підтримує Україну.

Нагадаємо, що Зеленський після переговорів з Ердоганом і генсеком ООН заявив, що мирні переговори з Росією можливі лише після того, як російські війська залишать територію України.