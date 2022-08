Брітні Спірс після шестирічної перерви випустила пісню з Елтоном Джоном (відео)

Американська поп-зірка Брітні Спірс повернулася до шоу-бізнесу після шестирічної перерви та випустила нову пісню з Елтоном Джоном. У пісні містяться елементи треків Елтона Джона The One і Don't Go Breaking My Heart. Свій останній альбом "Glory" Брітні Спірс випустила шість років тому.