Помер зірка "Клану Сопрано", "Секс у великому місті" та "Мільярди" [ Редагувати ]
Американський актор Роберт (Боб) ЛюПон, відомий завдяки ролі у серіалі "Клан Сопрано" (The Sopranos, 1999-2007), помер на 77-му році життя від раку. Про це у понеділок повідомив MCC Theater, співзасновником якого був актор.
Співзасновник та художній керівник MCC Theater Боб ЛюПон помер у суботу, 27 серпня, після трирічної боротьби з раком підшлункової залози.
Роберт Люпон народився в Нью-Йорку в 1946 році. Акторську кар'єру розпочав з участі у постановках на Бродвеї. Він був номінований на театральний аналог "Оскара" - премію "Тоні".
Найвідомішою роботою ЛюПона була роль доктора Брюса Кусамано у серіалі "Клан Сопрано". Також ЛюПон знімався в таких серіалах, як "Секс у великому місті" (Sex and the City, 1998-2004), "Пліткарка", "Закон і порядок", "Мільярди" (Billions, 2016-дотепер).
Нагадаємо, що у серпні помер режисер фільмів "Нескінченна історія", "Ворог мій" і "Троя" Вольфганг Петерсен.
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