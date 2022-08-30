Хай там як, росіян так і тягне за кордон

Життя за залізною завісою! Росія стає вигнанцем на світовій арені. Країни Європи - одна за одною вводять суворі обмеження для тих, хто має паспорт ерефії. Громадяни країни-агресорки вже небажані гості на багатьох курортах, міжнародних форумах, спортивних змаганнях…

Чому в такому ставленні до себе винні самі ж росіяни? І чому навіть "диванні війська бункерного фюрера", попри впевненість у величі й могутності своєї країни, шукають шпарини у законах, аби втекти за кордон? Ніна Коломієць далі.

У гостях добре, а вдома - краще! Росіян, яких роками годували з телевізора байками про велич і багатство їхньої країни - тепер закликають забути про все, що існує поза її межами.

У нас импортозамещение началось, неполиткорректно. Потому я предлагаю переименовать песню "Лондон-Париж" в "Волга-Иртыш". Вы со мной? - Дааааа!

Лондон, Париж і багато інших цивілізованих міст - поступово стають недосяжними для власників російських паспортів. Навесні більшість країн ЄС закрили небо для російських літаків, а тепер держави одна за одною - закривають для росіян свої кордони.

Едгар Ринкевич, глава МЗС Латвії:

Поїздки до Європи чи будь-якої іншої цивілізованої країни для росіян - не спадкове і божественне право, а привілей, яким не можна користуватися, доки росія продовжує свою агресію.

"Візовий бан" для туристів із росії вже оголосили Латвія, Литва, Естонія, Чехія, Бельгія, Словаччина, Данія та Нідерланди.

Ось таку красномовну печатку отримав у свій паспорт росіянин, що намагався в'їхати до Румунії. А все тому, що громадян рф за кордоном вважають своєрідною "бомбою уповільненої дії". Адже той, хто підтримує кривавий режим путіна, може становити загрозу для всіх навколо.

Володимир Фесенко, політолог:

Це питання національної безпеки. Чому? Тому що, наприклад, для країн Балтії є величезний ризик, що через звичайний нібито туризм росія може розпочинати проти країн Балтії гібридну війну. Як це було проти України в 14 році. Коли під виглядом туристів просто масово завозили в Україну - на Донбас, в Харків, Одесу нібито туристів з росії, які брали участь в масових акціях, сепаратистських заходах.

До того ж країни Європи вже по горло ситі витребеньками вихідців із країни-агресора, що намагаються нав'язати всім свою раша-пропаганду!

Ты против путина пошел, свинина? Ты предатель моей родины, ты против россии?

Саме так туристка з росії вирішила розказати, звідки вона родом, жителям В'єтнаму.

Ви че нацисти, чьо фашисти? Если ви крічітє слава Украине.

У Німеччині двоє російськомовних чоловіків - накинулися на біженку з України.

Чей Херсон? Н***й вашу Україну.

А у Відні росіянка вирішила з'ясувати стосунки з перехожими на тлі політичних розходжень.

У Європі зараз шукають спільне рішення - кому з росіян видавати візи, а кому ні. Пропонують посилити перевірку громадян країни-агресора, які хочуть заїхати до ЄС, ускладнити їм бюрократичні процедури та покарати рублем!

Володимир Фесенко, політолог:

Народ народжує такі ідеї - створити спеціальний фонд і людина, яка, наприклад, хоче поїхати до ЄС, просто там на Ейфелеву вежу подивитися - вона повинна заплатити певну суму, яка буде іти або на українських біженців, або на відбудову України. Наприклад, у деяких країнах росіян питають - ви підтримуєте війну проти України? Якщо підтримують, їм відмовляють у візах.

Водночас якщо росіянин скаже, що не підтримує війну, така відповідь може стати для нього квитком в один кінець! Адже у рф критиків так званої "спеціальної воєнної операції" - чекає тюремний термін!

Хай там як, росіян так і тягне за кордон. Співак Філіп Кіркоров, який нещодавно відвідував поранених рашистів в анексованому Криму, на відпочинок там чомусь не лишився - а полетів на елітні курорти в Монако.

Киркоров, а Крым чей? Вот езжай в свой Засранск - и там отдыхай, понял? Мр*зь, приехал, пока твоих детей губят, в Монако отдыхаешь?

Ті, хто любить усе російське лише на словах, а на ділі - звик до якісного одягу та смачної закордонної їжі - шукає шпарини у законах, аби хоча б ненадовго полишити вітчизну. Серед росіян набувають популярності шопінг-тури… до сусідньої білорусі!

Артем Зелений, фахівець із Public Relations:

Росіяни відчули смак чизбургера, смак свободи. І не можуть жити без нормальних брендів. Наприклад, зараз мінськ став найбільшим табором, де тусують росіяни. Дуже багато брендів, які пішли з російського ринку, не пішли з білоруського. Вони відкривають там банківські карточки - і таким чином у них є можливість обходити блокування.

Але не варто забувати й про мільйони тих, хто сам для себе опустив залізну завісу. Таким людям цілком вистачає свого напівзруйнованого будинку та туалету на вулиці. І таких у росії - більшість! За кордоном ніколи не бували три чверті громадян рф.

Как давно вы были за границей? - Никогда. - А хотели бы поехать, посмотреть, как люди живут? - Нет. - Как давно вы были га границей? - Очень давно. - А хотели бы еще побывать? - Мальдивы, Сейшелы посмотрел бы, хоть раз. - А как думаете, при нынешней власти удастся? - Ой, все, я не хочу отвечать. - Ой, я не был за границей и не поеду. - Почему? - Потому что у меня нету видеорегистратора. Ой, этого… Загранпаспорта нет! - А не хотели мир посмотреть? - Нет, меня здесь в россии все устраивает.

Багатомільйонне стадо звикло дивитися на світ крізь криве дзеркало російської пропаганди. Не дивно, що такі телезомбі стали підтримувати криваве "асвабаждєніє" "братніх народів" від нормального життя, щойно про це заговорили по "ящику" - єдиному джерелу інформації для мільйонів росіян.