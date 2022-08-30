Гуртожиток на пів тисячі місць для біженців - все ще ремонтують

Два дні до школи. А переселити біженців не встигли. Тож пішли на компроміс. На Львівщині в одному із навчальних закладів виділили переселенцям для проживання три класи. В решті - як і раніше навчатимуться діти.

Чи комфортне таке сусідство? І коли ж людей переселять? Христина Гашенко дізнавалася.

Все підготували для діток наших, роздаємо підручники.

Це одна із гімназій Дрогобича. Тут навчання планують розпочати традиційно - першого вересня. Та допоки вчителі складають підручники - переселенці смакують обідом. У цьому навчальному закладі нині проживає 30 біженців - із Харкова та Донбасу. Частину з них декілька днів тому переселили у школу.

Людмила Яковлєва, переселенка з Харкова:

Там у них окремі класи, ми тут будемо жити, як буде так і буде…ну не на вулиці нам бути.

Для біженців тут залишили три класи. А ще додатково - вбиральню та душ. Незважаючи на сусідів, у гімназії таки розпочнуть офлайн - навчання.

Віталій Лесик, директор гімназії:

Зараз працівники школи закривають повністю батьківський комітет, так, батьківський комітет закривають, відгороджуються від території, де проживають внутрішньо переміщені особи й де будуть шкільні класи.

Тим часом за парти з першого вересня планують сісти 400 учнів. Зустрічатися із біженцями у коридорах чи їдальні - учні не будуть. Переселенцям готові обіди привозитимуть волонтери.

Віталій Лесик, директор гімназії:

По школі я впевнений, що вони не будуть пересуватися, а на вулиці складно, бо діти будуть іти зі школи, повертатися до школи, в той час ВПО теж можуть робити собі прогулянку.

Тетяна Косенко у цій гімназії живе вже п'ять місяців. Каже, раніше, прихисток шукала у місцевих гуртожитках.

Тетяна Костенко, переселенка з Лисичанська:

Ми ходили в гуртожиток, там місця немає, місто не пропонують. Казали що там будуть робити ремонт, потім студенти й так у нас місця там немає в гуртожитку.

Людмила Яковлєва, переселенка з Харкова:

Гуртожиток призначений для життя людини, а тут ми пристосовуємося до життя, а життя до нас пристосовується.

Гуртожиток на пів тисячі місць для біженців - все ще ремонтують. Більшість робіт планували закінчити до вересня. Туди мали переїхати понад 300 людей із сусіднього гуртожитку, бо туди мали повернутися студенти.

Тамара Мараховська, переселенка з Маріуполя:

Кажуть що будуть переселять, а коли не знаю, там не готове ще. І тут не погано. Наготовлять, дають гуманітарку, нормально.

Роботи у будівлі не початий край…

Давид, майстер:

Робимо косметичний ремонт повністю від підлоги й до стелі включаючи стіни, електрику і всі комунікації.

Ремонт затягнувся - через гроші. Спершу планували мінімальний перелік робіт, а після того, як з обласного бюджету виділили додаткове фінансування - взялися оновлювати все капітально - пояснює керівництво навчального закладу.

Михайло Шубак, помічник ректора вищого навчального закладу Дрогобича:

Це пов'язано з багатьма факторами, один з яких це те, що Львівська ОДА додатково виділила 15 млн грн для капітального ремонту приміщень у цьому гуртожитку, тому було прийнято рішення зробити усі комплексні роботи у тому числі замінити систему опалення.

Для біженців на Львівщині планували відремонтувати 20 гуртожитків та п'ять інтернатів. Наразі роботи завершили на шести об'єктах.

Вадим Табакера, заступник директора департаменту економічної політики Львівської ОВА:

Деякі з них були пізніше включені до програми й відповідно у них ще тривають ремонтні роботи. Ставиться завдання привести до готовності ці заклади навіть ті, які були пізніше включені - до листопада місяця максимум.

Три тисячі переселенців мають заселити у ці відремонтовані приміщення. А от де житимуть ще дві тисячі, які досі живуть по закладах освіти області - невідомо.