Мінус один. Росіяни офіційно підтвердили загибель колаборанта, колишнього українського нардепа, Олексія Ковальова. Повідомляють, що його застрелили. Звісно, ця смерть - може бути й інсценуванням, але те, що українські партизани - активно ліквідовують зрадників та колаборантів на окупованих територіях.

Уроки патріотизму окупантам дають і наші вчителі та батьки. Коли - навіть під страхом тортур - відмовляються від навчання за російською шкільною програмою. Адже рашисти активно готуються на тимчасово захоплених територіях до навчального року. Як? Ніна Коломієць - розкаже.

Біля входу до школи - бригади будівельників. А у класах - російські трикольорові ганчірки. На Херсонщині колаборанти намагаються створити ілюзію підготовки до нового навчального року.

Сейчас ждем учебники, чистим классы все, готовим, все, что не нужно, убираем. Планируем 1 сентября быть в полной боевой готовности.

От тільки хто вже за кілька днів має сісти за ці парти - псевдо-освітяни досі не знають. Не приховують: охочих навчатися за російськими програмами на українській Херсонщині - мінімум!

Щас вопрос в детях. Очень мало сейчас детей на территории. Как только подъезжают дети, возвращаются, мы открываем следующую школу, следующий класс.

Спочатку рашисти намагалися заохотити батьків грошима - обіцяли безкоштовне харчування у школі, та 10 тисяч рублів - на підготовку до нового навчального року. Коли зрозуміли, що українці не продаються, і добровільно до російських шкіл своїх дітей не віддадуть взялися погрожувати величезними штрафами, депортацією та навіть вилученням дітей!

Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ України:

Росія погрожує батькам на Херсонщині та Запоріжжі відправляти їхніх дітей в інтернати, якщо вони не запишуть їх у захоплені росіянами школи. Москва використовує освіту як засіб пригноблення. Закликаємо ЮНЕСКО терміново відреагувати на цей злочин.

Справжній терор окупанти влаштували й учителям на тимчасово захоплених територіях.

Ганна Бут, викладачка Мелітопольського професійного аграрного ліцею:

Ти розумієш, що ти один на один з ворогом. Тобто десь щось не так сказав - будеш на підвалі, те саме розуміють і освітяни. І діти, які навчаються в тих чи інших закладах. Приходять до освітян, залякують освітян. Вимагають, щоб вони приступали до роботи. Люди переховуються у друзів. Ідуть рейди - і освітяни знають, що, може, то вже йдуть за ними. Бо близиться перше вересня. Це настільки жахливо.

Ганна Бут - заслужена учителька України, 20 років працювала в Мелітополі. Каже, цьогоріч уперше розпочинатиме навчальний рік дистанційно, далеко від дому. Бо працювати під рашистами - для неї це зрадити себе та учнів. Втім на місцях знаходяться й ті, хто цілком добровільно погоджується співпрацювати з ворогом.

Преподавание только на русcком языке. Обязательное изучение истории российской федерации.

Ті, що пішли на співпрацю з загарбниками, - вже освоюють навчальну програму рф.

Сергій Єлісєєв, самопроголошений "губернатор" Херсонської області:

Мы переходим на программу обучения, принятую российской федерацией. Но у нас идет переподготовка преподавательского состава. Мы направляем педагогов на переподготовку в Крым, Евпаторию, здесь на базе вуза будет организован курс по переподготовке.

Щоправда, проходити перепідготовку - майже нікому! І тут загарбники вдаються до давно перевірених методів.

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:

З російських глибинок вони запрошують вчителів. А більше запрошують навіть студентів, обіцяючи їм великі заробітні плати на рівні військових, тобто вони вчителів, яких запрошують на окуповані території, прирівнюють до військових. І пропонують такі самі зарплати. Але великих черг немає.

До того ж у регіонах рф, звідки вивозять учителів до України, - й без того працювати нікому! Ось оголошення від директора школи в Чувашії. Учителем математики він готовий взяти будь-кого, хто здатен тримати в руках крейду й указку!

Ганна Бут, викладачка Мелітопольського професійного аграрного ліцею:

Просто зараз отак от зробити: все наше прибрати, вони завезли вже дуже багато книжок своїх. У них буде всього чотири предмети в 10 класі - я коли почула, я була шокована. Це історія росії, математика, інформатика.

Виховати розумних і освічених людей - не є головною метою рашистів. Їм треба виростити стадо, яке за потреби можна буде використати чи для картинки на їхньому пропаганда-тб, чи як гарматне м'ясо в якомусь черговому збройному конфлікті.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

У розпорядження українських розвідників потрапила ось така пропагандистська методичка росіян. Це план уроку історії, який має пройти у школах на тимчасово окупованих територіях першого вересня. Вчителі повинні розказувати нісенітниці про нерозривний зв'язок росії та земель Новоросії та Причорномор'я, вкладати в голови дітей викривлену історію, якою вже нагодовані мільйони у російській недокраїні.

На підтвердження виключно збочених мілітаристських планів рф щодо нового покоління - чергове доручення путіна. Бункерний фюрер у новому навчальному році вимагає - забезпечити озброєну охорону у школах псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР", а також на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей. Те, що, на перший погляд, може здатися піклуванням про безпеку учнів, насправді є намаганням захистити бойовиків російської армії, прикривши їх живим щитом з українських дітей.

Сергій Хлань депутат Херсонської обласної ради:

Тобто фактично на окупованих територіях окупанти будуть розташовувати військових на перших поверхах навчальних закладах, а діти будуть навчатися на верхніх поверхах. Це переходить абсолютно всі межі можливого. Тобто окупанти не просто вже прикриваються цивільними, а будуть прикриватися дітьми в розташуванні своїх військових частин. Ось це найгірша ситуація.

Аби не ризикувати життям дітей і не дати перетворити їх на гарматне м'ясо для рашистів, українські посадовці радять українцям будь-яким чином покинути окуповані території. Лише так дитина зможе продовжити навчання за українськими програмами.