Кадрові ротації у російському війську. За даними британської розвідки, путін відсторонив від посади міністра оборони сергія шойгу. Той був незмінним керівником відомства 10 років. Від початку повномасштабного вторгнення у кремлі звільнили вже щонайменше шістьох генералів. Чому така плинність? Світлана Чернецька аналізувала.

Останні 10 років у росії незмінний міністр оборони. сергій шойгу - давній соратник путіна. Разом із міністром закордонних справ сергієм лавровим, вважається найвідданішою маріонеткою президента. До речі, по матері він наполовину українець.

шойгу постійно з'являється в новинах у повній військовій формі, з зірками на погонах та службовими відзнаками. Він має звання генерала армії. Хоча насправді, навіть не служив строковиком. Звання лейтенанта запасу отримав після закінчення військової кафедри Красноярського політеху. Видиратися вгору кар'єрною драбиною йому не довелося, одразу генерал-майором його зробив президент Єльцин за підтримку під час путчу ГКЧП у 91-му. А вже путін присвоїв шойгу звання генерала армії.

І хоча у західних країнах існує практика призначення міністрами оборони людей без військового минулого, у росії шойгу висміюють його ж підлеглі за відсутність досвіду та недолуге керівництво, повідомляє британська розвідка. І додає, що тепер путін повністю відсторонив його від війни, а сам отримує всю інформацію про перебіг подій безпосередньо від оперативних командирів.

Крістофер Так, експерт зі стратегічних наук:

Відсторонення шойгу якраз не несподіванка, несподіванка, що він досі на посаді, бо в інших умовах, в інших арміях, він би вже був звільнений і замінений кимось іншим. Але цьому є кілька причин, по-перше, він досі залишається відданим путіну, у нього давні стосунки з ним і вони обоє були протеже Єльцина, а по-друге, якщо постійно людям говорять, що спеціальна операція йде добре і досягає своїх цілей, то публічне звільнення і приниження міністра оборони було би дивним. Тобто зараз політично невигідно його звільняти.

Хоча це була б далеко не перша відставка через провали в ході війни. З початку вторгнення вже звільнили щонайменше сімох російських командувачів. Зокрема і так званого "Сирійського м'ясника" Олександра Дворнікова, він керував російськими найманцями в Сирії. Його путін якраз призначив вже у розпал війни, для покращення центрального командування та злагодженості дій різних округів. А однією з останніх гучних відставок стала відставка командувача Чорноморського флоту РФ.

Віце-адмірал Ігор Осіпов позбувся посади після серії атак у Криму. Хоча не всім вдалося обійтися лише звільненням. Генералу-лейтенанту Віктору Воронову ще й загрожує в'язниця. Він відповідав за матеріальне забезпечення Південного округу. А зараз звинувачується у розкраданні. Мовляв, гроші армії тратив на облаштування власного будинку. Усі відставки свідчать лише про те, наскільки неефективним та непрофесійним є керівництво російської армії, каже доктор Так.

Крістофер Так, експерт зі стратегічних наук:

Якби це була якась інша держава, це була би дуже велика подія. Адже міністр оборони - мав би бути тим стержнем, який поєднує усіх - від путіна і вниз до командирів на операційному рівні. Але насправді так ніколи й не було. Одна із проблем організації російських операцій - це неорганізованість у їхній командно-контрольній системі. Значною мірою Шойгу був насамперед медіа персоною. Його використовували для вистав путіна, коли він публічно ставив йому запитання і принижував у багатьох сенсах.

Доктор Так каже, що відсторонення шойгу ніяк не вплине на перебіг війни. В березні він вже зникав на кілька тижнів, тоді ходили чутки про його хворобу. І взагалі, навряд чи він і раніше мав вплив на перебіг подій і найімовірніше, навіть не був допущений до планування операцій.