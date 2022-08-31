Щонайменше 5 тисяч дельфінів загинули у Чорному морі від початку так званої "військової спецоперації" рф в Україні. Показники смертності у кілька разів перевищують довоєнні. Тіла ссавців знаходять не лише на вітчизняних пляжах, але також у Туреччині, Болгарії, Румунії та навіть самій росії. Що саме спричинило мор, та скільки часу знадобиться на відновлення популяції дельфінів - дізнавалася Марина Біленька.

Ланцюг із 13-ти лиманів у межиріччі Дунаю та Дністра. Білосніжний пісок, лазурова вода і біорізноманіття, яке не знає меж. Це - національний природний парк "Тузловські лимани", що на Одещині. Його 280 квадратних кілометрів - своєю домівкою вважають десятки видів червонокнижних рослин, птахів і тварин.

63-річний доктор біологічних наук Іван Русєв - інспектує пляж заказника. Науковець полегшено зітхає: сьогодні мертвих дельфінів він не знайшов. Але такі дні від початку війни стали рідкістю.

Іван Русєв - доктор біологічних наук, співробітник національного природного парку "Тузловські лимани":

Ми почали фіксувати дуже багато дельфінів, які морем виносить. Наприклад, раніше за цілий рік на всій протяжності нашого парку - 44 кілометра морського узбережжя - ми знаходили максимум три дельфіна, то зараз тільки на 5-ти кілометрах на нашого парку, де ми маємо можливість працювати, тому що інша заборонена територія для відвідування - ми вже маємо 35 дельфінів.

За словами науковця, з 24-го лютого у Чорному морі загинули понад 5 тисяч дельфінів. Це лише ті особини, про яких відомо. 95 відсотків тіл тварин йдуть на дно моря. Отож реальна кількість жертв може бути значно більшою.

Головний ворог дельфінів - надводні та підводні російські човни, які заполонили Чорне море. Вони використовують гідролокатори, або сонари.

Іван Русєв - доктор біологічних наук, співробітник національного природного парку "Тузловські лимани":

А сонари - це пристрій, який використовують на субмаринах, на надводних човнах, яких було у великій кількості тут у нас у Чорному морі, з північно-західної частини, які використовували дуже часто, кожного дня. Вони вплинули на акустичну систему дельфінів. З'явилася акустика - травма дельфіна, яка приводить до того, що він сліпий - не може нічого робити і гине потім.

Ось так звучить дельфін під водою. Цей звук він посилає на кілометри вперед. Якщо він віддзеркалюється - значить попереду є якийсь об'єкт, наприклад косяк риб. Утім російські судна зі своїми потужними гідролокаторами - виводять з ладу органи навігації та ехолокації дельфінів. Під впливом сонарів дельфін не може нормально функціонувати. Він продовжує посилати сигнали, але не чує відповіді. Така "сліпота" значно послаблює дельфіна. Він сприймає це як хворобу. Розуміючи, що невдовзі помре, тварини викидаються на берег.

Іван Русєв - доктор біологічних наук, співробітник національного природного парку "Тузловські лимани":

Якщо не буде нічого роблено далі, то популяція трьох видів може дуже різко знизитися і це скажеться на чисельності і на здоров'ї всієї морської екосистеми.

У Чорному морі можна зустріти три види дельфінів: афалін, азовок та білобочок. Після Другої світової війни їх було близько 2 мільйонів. Два роки тому науковці перерахували поголів'я зграй, заявили, чисельність ссавців знизилася до 250-ти тисяч. Стрімкіше меншає їх на тлі російського вторгнення рф в Україну.

І це нині фіксують біологи у Туреччині, Болгарії, Румунії та самій росії. Утім остання - розганяє наратив про інфекцію. Начебто саме вона вбиває найрозумніших істот чорного моря.

Російське пропагандистське видання "Ріа-Новості. Крим":

Загальний збудник стає все більш імовірним, при цьому інфекція викликає важкі ускладнення, при яких тварини критично втрачають вагу, страждають від ентериту та пневмонії.

Українські вчені цю теорію спростовують. Мовляв, під час війни хвороби є вторинним явищем. Водночас розповідають: за російське вторгнення життям розплачуються й інші мешканці "Тузловських лиманів".

Іван Русєв - доктор біологічних наук, співробітник національного природного парку "Тузловські лимани":

На початку війни ми мали дуже потужний обстріл території парку, де загинули птахи, які почали гніздуватися, наприклад кулики, різні види куликів, вони почали гніздуватися, але ракети їх просто розбили. Було багато пожеж. Пожежі - це дуже велика така територія лісу і степу, яка вигоріла. Там були помешкання і комах, птахів, дрібних ссавців, це все згоріло.

Попри небезпеку свою роботу продовжуватимуть усі співробітники національного парку, - стверджує його керівниця.

Ірина Вихристюк - директорка Національного природного парку "Тузловські лимани":

В природі все відбувається, є закономірності, є певна циклічність і тому ми не можемо просто зупинитися, тому що в нас іде війна. Це наш обов'язок.

Відповідь на запитання, що спричинило загибель чорноморських дельфінів цього року - українські вчені шукатимуть у найкращих лабораторіях світу. На відновлення популяції ссавців може знадобитися до 50-ти років, каже Русєв. І це за умови створення масштабного морського резервату.

Боротися за спеціально відведену територію для дельфінів - науковці боротимуться одразу після перемоги України у війні з росією.