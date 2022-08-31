Вашингтон відповість новими санкціями, якщо москва таки наважиться провести референдуми на окупованих територіях України. Із таким попередженням виступили сьогодні у Держдепартаменті США. Що саме мають на увазі у Сполучених Штатах? І які ще гучні заяви пролунали? Про все розповість наш спецкор Дмитро Анопченко далі.

Це вже максимально серйозно. США попереджають: відповіддю, якщо Росія таки організує на окупованих територіях України будь-яке голосування щодо приєднання до Ферерації. Миттєво запровадять новий пакет санкцій. Повідомив про це сьогодні заступник речника Держдепартаменту Ведант Пател. Розмова була не на камеру, але перекажу його слова.

"Будуть додаткові економічні рестрикції" - і це лише частина нових заходів, які тримають на випадок, якщо "референдуми" таки відбудуться. Дипломат каже - "економічні втрати вже зараз завдають удару по Росії - і цей удар є сильним". І у Кремлі мають розуміти ціну таких дій - і що вона буде великою. Неформально я також чую, що новий санкційний пакет, а його вже формують, може бути спрямований проти російських енергоносіїв та експорту корисних копалин. А тому це можуть бути максимально болісні для москви обмеження та рестрикції.

Коментують у Держдепі і візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Кажуть - сподіваються, що росія надасть інспекторам міжнародної організації повний доступ і до самого обладнання, і до розмов із персоналом, які мають відбуватися конфіденційно, не під дулами автоматів.

США все також відстоюють ідею створення демілітаризованої зони навколо цієї станції - і не тільки цієї, а й всіх українських атомних об'єктів. Хоча і розуміють, що це – "план-максимум". Тому поки - як перший крок - має бути постійний доступ МАГАТЕ. І, як я почув неофіційно, для офіційного Києва було важливо, щоб всі поїздки персоналу Організації до окупованих районів (зараз і надалі) здійснюватимуться виключно через територію України. І США цю позицію підтримують, більше того - теж посприяли тому, щоб маршрут пролягав саме так - і не інакше.

Ну і ще з важливого. Держдеп розповсюдив заяву за підписом глави відомства, Тоні Блінкена щодо прибуття до Східної Африки зерновоза із України. Більше 23-х тисяч тон українського зерна доставили морем до Джибуті на борту корабля Brave Commander. Повідомляють, що це зерно розподілять у Ефіопії та Сомалі - країнах, де після чотирьох років посухи ситуація просто критична. І це якраз один із перших вантажів, який Всесвітня продовольча програма закупила і відправила за американські гроші (а Штати виділили саме для цього 68 мільйонів доларів).

У заяві Блінкена йдеться, що "українська сільгосп продукція має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки". І тому США підтримують Стамбульську зернову угоду. Уважно стежать, щоб росія її дотримувалася. І закликають Москву "негайно припинити війну проти України, що допоможе подолати сплеск всіх глобальних проблем, пов'язаних із нестачею продовольства" і загрозою голоду у світі.