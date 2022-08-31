Будинок з пінопласту як альтернатива зруйнованому житлу. У селі Мощун на Київщині волонтери звели першу експериментальну хату для родини, що втратила житло через російські обстріли. Олена Логінова поїхала до новоселів. Як вони обживаються і чи зможуть перезимувати в будинку з пінопласту - дивіться далі.

Білосніжна українська хата - в традиційному українському орнаменті. Це село Мощун на Київщині. І цей будинок тут - альтернатива для тих, хто втратив дах над головою через повномасштабне вторгнення росії. Він з пінополістеролу і повністю придатний для життя. А незвичному дизайну треба завдячувати запорізьким козакам. Саме так виглядали їхні пересувні "кібітки". А тепер йдемо в гості до родини Петра та Наталії Заік.

Петру та Наталії з їх 6-тимісячним сином Давідом цей будиночок дістався безкоштовно від волонтерів на час війни, поки не відбудують власний. Родина вже як тиждень живе в новій оселі.

Гаряча вода вже є, можна посуду спокійно мити. А не так як я гріла спочатку на вогнищі, потім мила. Зараз кран відкрили, вже всьо - вода тече. Тумбочки - всі зручності, слажую. Плитка тоже. - Це у вас електро? - Так електроплитка ... Ось така, я ще вчуся. Дві комфорки, дуже швидко нагрівається.

Тут все по-сучасному - оупен спейс. Всього 27 квадратних метрів. На них родина розмістити все найнеобхідніше. Для малюка Давіда облаштували окремий куточок з ліжечком.

Тут у нас все єсть. І умивальник, і стіральна машинка, бойлер, душ, туалет.

Олена Логінова, кореспондентка:

Весь цей будиночок разом з комунікаціями, водопостачанням, каналізацією та під'єднанням до електромереж звели за 7 днів!

І родина запевняє - тут готові перезимувати.

А чи готові тут зустріти холоди? - Готові, нам пообіцяли, що буде тепло, надіємось, що так воно і буде.

Питання "зимівлі" зараз актуальне для багатьох родин, які втратили через обстріли житло. І якщо б не ця оселя, родині Петра та Наталії Заік не було б де жити.

Олена Логінова, кореспондентка:

А ось, що залишилось від будинку Петра після навали окупантів. Будівля зруйнована вщент. Зараз це суцільне згарище.

Петро Заіка, житель села Мощун:

До нас в будинок прилетіло два гради. Ось це ось я витягнув з прихожої, дім пробило почти насквозь. Будинок весь потрісканий, попадали і перестенки, і стени. Його тіки руйнувати і заново відбудовувати, якщо фундамент цілий залишився.

І таких родин тільки у селі Мощун майже дві сотні. Тут ворогом зруйновані близько 80% приватних будинків, які більше не підлягають ремонту. Тож такі тимчасові будинки могли б стати достойною альтернативою, розповідає Олексій Сатов - волонтер, а за освітою - інженер-механік. Це його волонтерський проєкт і власне ноу-хау. Хатина, яка зводиться буквально за кілька годин, а вже за тиждень - в ній можна селитися. Олексій каже, основна конструкція будівлі зроблена з пінополістеролу, який абсолютно безпечний для здоров'я. І будинок має високу енергоефективність - тож холод не страшний.

Олексій Сатов, волонтер:

Ця конструкція не потребує додаткового утеплення, тому що сам полістерол і є самим ефективним утеплювачем, фактично це термос. Ми не витрачаємо енергії на прогрів стін, а витрачаємо енергію тіки на прогрів самого повітря внутрішнього. Тому ми точно впевнені, що взимку тут буде дуже затишно і комфортно при мінімальних енерговитратах.

І щоб взимку точно було максимально тепло, Олексій оздобив будинок ще однієї інновацію.

Олексій Сатов, волонтер:

Цей будинок буде обігріватися за рахунок обігріву склопакету. Це новітня технологія, новітня розробка і витрати будуть приблизно 200 Ват на метр квадратний остекління і фактично це дасть комфортну температуру до 24 градусів в цілому в будинку.

Крім цього розробник вдосконалив і саме покриття будинку. Тепер будівля має витримати будь-яку погоду. І зараз ми покажемо вам маленький експеримент.

Олена Логінова, кореспондентка:

Зараз доопрацювали спеціальне полімерне покриття для будиночку, яке надало йому надзвичайну міцність. Його не зіпсувати навіть сокирою. Що ми зараз і продемонструємо... (б'є сокирою) Як ми бачимо, міцний, конструкція випробовування витримала.

Олексій запевняє: такий будинок може простояти 50 років! А його вартість - 10 тисяч євро разом з інсталяцією і під'єднанням до комунікацій. При цьому встановлюють такі хатинки прямо на приватних ділянках у людей. У планах волонтерів - побудувати до кінця року ще близько 200 таких хат у Мощуні та в селі Киїнка на Чернігівщині.