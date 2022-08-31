Місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької АЕС. Окупанти заявили, що дають експертам на роботу один день. В Енергодарі їх чекають уже завтра вранці. Водночас, колаборант з окупаційної влади Запоріжжя російським пропагандистам заявив, що місії доведеться стояти в черзі на в'їзд. Бо спецперепусток їм робити не будуть. Оскільки ревізори відмовилися їхати через Крим. Яких іще провокацій чекати від загарбників? Дивіться в сюжеті Інни Гогой.

Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС. Про це повідомляють в Енергоатомі. Делегацію очолює Гендиректор міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. Окрім нього туди увійшли 13 експертів з різних країн. Напередодні представники МАГАТЕ зустрілися із Президентом України.

Володимир Зеленський, Президент України:

Для нас дуже важливі вимоги невідкладні вимоги з боку МАГАТЕ, з боку ООН і вимоги, які сьогодні абсолютно всі лідери Європи і світу підтримують щодо термінової демілітаризації станції, виходу всіх будь-яких військових рф з вибуховими речовинами, будь-якої зброї, звільнення нашої станції і організація демілітаризованої зони, як всередині так і навколо АЕС і перехід повний станції під контроль Української держави.

Та чи дотримаються росіяни домовленостей і безперешкодно пустять місію на АЕС? Це питання відрите. Бо маршрут, яким слідують міжнародні експерти, щільно обстрілюють. Як і саму атомну електростанцію. На роботу МАГАТЕ окупанти дали лише один день. І за ці 24 години експерти мають провести обстеження і надати рекомендації.

Герман Галущенко, Міністр енергетики України:

ЗАЕС - українська атомна станція, і лише Україна здатна гарантувати виконання всіх складових безпеки експлуатації. Після деокупації станції важливим етапом буде створення демілітаризованої зони навколо неї. Ми спільно обговорили і передали місії перелік технічних і безпекових показників, які важливо перевірити міжнародним експертам під час візиту на станцію.

За час окупації АЕС росіяни не раз порушували принципи угоди про ядерну безпеку. Протягом останнього місяця ситуація лише погіршилась. Загарбники постійно завдають ударів по Енергодару та території атомки. Через це на АЕС пошкоджено інфраструктуру. Кілька днів тому вона була повністю знеструмлена. Зараз - працює із ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Окрім цього російські військові розміщують на території атомного об'єкту - зброю та залякують персонал.

Олена Паренюк, старша наукова співробітниця інституту проблем безпеки АЕС НАН України:

Катування людей і ґвалтування людей на ЗАЕС, яке зараз відбувається, це взагалі не те, що допомагає підтримувати світову та радіаційну ядерну безпеку. Це перший прецедент ядерного тероризму і це змусить міжнародну спільноту до того, щоб надавати якісь певні симетричні відповіді.

Втім поки загроза не минула, Україна готується до будь-якого сценарію. Зокрема, в Запорізькій області розробляють план сповіщення та евакуації населення. Також почали видавати населенню таблетки йодиду калію. Приймати його без потреби заборонено. Адже так можна нашкодити своєму здоров'ю. Тож лікарі закликають не займатися самолікуванням.

Олександр Мащак, заступник гендиректора Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України:

Приймати профілактичну дозу йодиду калію потрібно тільки після офіційного оповіщення про загрозу викиду. Оптимальним є прийом за шість годин до впливу. Допустимим є проміжок часу до 14 годин, надалі прийом препарату є шкідливим для організму.

За даними обласної військової адміністрації, станом на сьогодні радіаційний фон в області не змінився і не становить загрози населенню. А значить потреби у йодній профілактиці немає.