Далекобійні та надзвичайно точні. Польські самохідні гаубиці "Краб" успішно пройшли бойове хрещення на українському фронті. Новеньку техніку ми отримали ще у травні. Також певний час наші захисники навчалися, як керувати "Крамбами" у Польщі. Як тепер працюють подарунки від наших сусідів-партнерів на передовій? Та які принципові переваги польська техніка має над радянськими аналогами - дивіться далі у матеріалі, підготовленому спільно з нашими колегами з Військового телебачення.

Марія Бібік, воєнна кореспондентка:

Польські САУ "Краб" продовжують нищити позиції російських окупантів. Ця потужна 155-мм гармата, як кажуть українські артилеристи, має лише один недолік - їх потрібно більше!

"Краби" допомагають українським захисникам нищити ворога на великих відстанях. Точно уразити можна навіть ціль, що розташована за 30 кілометрів від самохідної гаубиці. Сучасні технології полегшують і пришвидшують роботу наших артилеристів.

Артем - військовослужбовець Збройних сил України:

Інерціальна система наведення, гармата самостійно визначає своє положення, все працює електронно. Я даю тільки циферки, їх вводять у планшет і наводяться по цілі. Ніяких уже немає прицілів, як у радянських системах. Вже все є на електроприладах.

Підготувати до бою польську самохідну гармату можна за півхвилини. А автоматизована система наведення дозволяє буквально взяти ворога у вогняне коло.

Марія Бібік, воєнна кореспондентка:

Автоматизована система управління цих гаубиць дає змогу їм знаходитись на досить великій відстані одна від одної. Та вражати одну ціль. Це полегшує маскування усього підрозділу.

Владислав - військовослужбовець Збройних сил України:

Плюс в тому, що расстоянія більші і можна знайти кращі місця, ніж на тих інших машинах, так само взяти 2С-3. 2С-3 працюють так само ближче. А тута може комбат даже без радійки працювати, видавати на машину ціль. І ми можем взагалі по кілометру один від одного, аби зв'язок тіки доставав до машини.

Аби знайти позиції нашої артилерії, ворог застосовує засоби контрбатарейної боротьби. Але це не надто допомагає. Тому рашисти б'ють просто навмання, нерідко використовуючи навіть касетні боєприпаси. Та всередині польських "Крабів" українські бійці почуваються добре захищеними.

Владислав - військовослужбовець Збройних сил України:

Були прильоти по ним, рядом, під самими машинами розриви. Й машини витримали. Прям по ній прилітали касети, просто легенько поцарапало і все.

Три постріли за 10 секунд! Потужний вогонь польських "Крабів" прицільно нищить позиції окупантів, руйнуючи плани орків на просування вглиб України.