Війна росії проти України не завершиться найближчим часом - Боррель [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Повномасштабна війна, яку розв'язала росія проти України, ймовірно, не завершиться найближчим часом, тому світ має бути готовим до наслідків агресії рф.
Про це повідомляє верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель на брифінгу.
Він зазначив, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, окрім візових обмежень для громадян рф, також обговорювалася ситуація в Україні.
"Ми погодились, що ми повинні бути готовими відповідати на негативні наслідки цієї російської агресії проти України, яка, на жаль, схоже, що не буде припинятися у найближчий час", - сказав Боррель.
Він наголосив, що повномасштабна війна стосується не лише України і рф, вона зачіпає питання безпеки і стабільності усього європейського континенту, а також впливає на ситуацію у світі.
"Ми обговорили, для прикладу, катастрофічний вплив, який може мати ця війна, якщо росія продовжить грати в азартні ігри довкола українських атомних станцій, особливо у Запоріжжі", - зазначив Боррель.
Голови МЗС країн ЄС також обговорили політичну, воєнну, економічну і гуманітарну підтримку для України.
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