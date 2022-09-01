Додаткові місії NASA на МКС: SpaceX уклала договір [ Редагувати ]
Компанія Ілона Маска SpaceX підписала з Національним управлінням з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) ще один договір. Він передбачає запуск ще п’яти місій з астронавтами на МКС. Про це пише Space.com.
Вартість контракту становить 1,4 млрд доларів.
Угода передбачає застосування корабля SpaceX Crew Dragon, а також ракети-носія Falcon 9. Також угода забезпечить безперебійний доступ США до МКС до 2030 року.
Водночас договорів охоплюватиме місії від Crew-10 до Crew-14, що становить близько 20 місць на кораблі.
Ймовірно SpaceX запустить місію Crew-5 вже на початку жовтня.
по темі
Американська компанія, яка належить Ілону Маску, вивела на орбіту 46 мінісупутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink
Artemis 1 - частина масштабної американської місячної програми Artemis ("Артеміда"). Безпілотна місія Artemis 1 триватиме 26-42 дні. Вона передбачає політ безпілотного космічного човника "Оріон" навколо Місяця та його повернення на Землю
В Україні значна частина мобілізованих бійців має військовий досвід
Збройні сили України протягом 30-31 серпня продовжували наступальні операції на півдні України
На території Національного парку "Тузловські лимани" в Одеській області знайшли мертвих дельфінів