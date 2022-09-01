Компанія Ілона Маска SpaceX підписала з Національним управлінням з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) ще один договір. Він передбачає запуск ще п’яти місій з астронавтами на МКС. Про це пише Space.com.

Вартість контракту становить 1,4 млрд доларів.

Угода передбачає застосування корабля SpaceX Crew Dragon, а також ракети-носія Falcon 9. Також угода забезпечить безперебійний доступ США до МКС до 2030 року.

Водночас договорів охоплюватиме місії від Crew-10 до Crew-14, що становить близько 20 місць на кораблі.

Ймовірно SpaceX запустить місію Crew-5 вже на початку жовтня.