Ввечері 1 вересня виникла масштабна пожежа на території колишнього Львівського автобусного заводу (ЛАЗ). Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на ДСНС.

Пожежа сталася близько 18:30. Горить закинута будівля на вул. Стрийській, 45. Загальна площа пожежі - понад 2 тис. кв. м. На місці працюють пожежні підрозділи.

На території колишнього ЛАЗу видно великий стовп густого чорного диму. Судячи з фото рятувальників, палає один з цехів заводу.

Львівський автобусний завод на початку 2000-х став приватним підприємством з колективною формою власності. Контрольний пакет підприємства належить росіянину Ігорю Чуркіну, після чого був доведений до банкрутства. Поступово цехи заводу перетворились у руїни.

Востаннє ЛАЗ виконував замовлення на автобуси до Євро-2012 та остаточно зупинився. Частина території підприємства потрапила під житлову та комерційну забудову. ДБР оголосило Ігорю Чуркіну заочну підозру за махінації з майном ЛАЗу.

Про те, як ЛАЗ став лузером, а Львівський автобусний гігант перетворився на карлика, можна почитати тут.