У Львові палає завод ЛАЗ (відео) [ Редагувати ]
Ввечері 1 вересня виникла масштабна пожежа на території колишнього Львівського автобусного заводу (ЛАЗ). Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на ДСНС.
Пожежа сталася близько 18:30. Горить закинута будівля на вул. Стрийській, 45. Загальна площа пожежі - понад 2 тис. кв. м. На місці працюють пожежні підрозділи.
На території колишнього ЛАЗу видно великий стовп густого чорного диму. Судячи з фото рятувальників, палає один з цехів заводу.
Львівський автобусний завод на початку 2000-х став приватним підприємством з колективною формою власності. Контрольний пакет підприємства належить росіянину Ігорю Чуркіну, після чого був доведений до банкрутства. Поступово цехи заводу перетворились у руїни.
Востаннє ЛАЗ виконував замовлення на автобуси до Євро-2012 та остаточно зупинився. Частина території підприємства потрапила під житлову та комерційну забудову. ДБР оголосило Ігорю Чуркіну заочну підозру за махінації з майном ЛАЗу.
Про те, як ЛАЗ став лузером, а Львівський автобусний гігант перетворився на карлика, можна почитати тут.
по темі
У п'ятницю,26 серпня, у Львові на вулиці Науковій спалахнула пожежа
Ремонт затягнувся - через гроші. Спершу планували мінімальний перелік робіт, а після того, як з обласного бюджету виділили додаткове фінансування - взялися оновлювати все капітально - пояснює керівництво навчального закладу.
У понеділок, 29 серпня, у тимчасово окупованому Бериславі Херсонської області горить машинний завод
У ніч на п'ятницю, 26 серпня, в центрі Львова обвалився триповерховий житловий будинок
У середу, 24 серпня, в окупованому Донецьку під обстріл потрапив торговий центр "Галактика"