Окупанти вдарили по дитячому садку в Слов'янську [ Редагувати ]
Російські війська завдали чергового удару по Слов'янську. Ворожі ракети потрапили прямо в дитячий садок. Від удару будівля зруйнована.
Про це повідомляє у Facebook мер міста Вадим Лях.
"Місто знову обстріляли. Зруйновано дитячий садок "Теремок" на вул. Торській. На щастя, жертв немає", - повідомив він.
Судячи з фото, окупанти завдали прямого удару по дитячому садку, повністю зруйнувавши об'єкт цивільної інфраструктури.
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