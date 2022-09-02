Наслідки західних санкцій наздогнали російську залізницю. Вантажні перевезення під загрозою - через брак запчастин для ремонту вагонів. А саме - підшипників. Цю дрібну, але таку важливу деталь виробляли на території рф іноземні компанії. А з початком так званої "військової спецоперації" в Україні - виробники пішли звідти. Тож, як викручуватимуть росіяни із ситуації - Марина Біленька з'ясовувала.

В эксплуатации его надо меньше обслуживать, они могут перевозить больше грузов, вагон ходит дольше, окупаемость быстрее, следить за ним надо меньше.

Це чудо вантажоперевезень в рф називають інноваційним вагоном. Він справді вміщує на 8 тонн більше вантажу, порівняно зі звичайним вагоном. А першого ремонту потребує - після подолання мільйона кілометрів.

Чтобы увеличить пробег нашей тележки, мы применили изделия из высокопрочного чугуна.

Вантажні вагони нового покоління в рф випускає Тихвінський вагонобудівний завод. Це одне із найсучасніших підприємств в рф. Його російські ЗМІ ще називають одним з "найулюбленіших заводів путіна". Цієї весни він вперше за 10 років існування пішов у простій. А у липні звідти масово почали звільнятися співробітники, - повідомляє російське видання "Фонтанка".

Російське видання "Фонтанка":

8 тисяч осіб "потенційно безробітні". Для містечка у 56 тисяч мешканців - відчутний удар. Для області - справжня аномалія. Щоб звести кінці з кінцями, чоловіки пішли в найми, жінки - у покоївки.

На Тихвінському вагонобудівному - виробництво зупинилося через санкційні обмеження на постачання імпортних комплектуючих. А саме - касетних підшипників. Всі три компанії, що їх виготовляли - одна шведська і дві американські - пішли з російського ринку після широкомасштабного нападу рф на Україну.

Під загрозою опинилися 20 відсотків парку, що курсує російською залізницею, - це понад 200 тисяч вагонів. Така оцінка Національної транспортної компанії рф, яка є одним з найбільших операторів інноваційних вагонів. Там зазначають: дефіцит підшипників зростатиме. Чиновники стверджують, ніби і цей товар можна"імпортозамістити". Щоправда, на те, аби розібрати і скопіювати дефіцитну запчастину, знадобиться щонайменше 2 роки. Не відкидають також ідеї імпорту касетних підшипників.

Незалежний інформаційно-консалтинговий центр "Центр транспортних стратегій":

Вихід із ситуації - це налагодити контакти з іншими виробниками, не європейськими, не санкційними. Дивитись треба убік азійського ринку - Китаю та Індії, - заявили у російському "Об'єднанні вагонобудівельників".

Проблема підшипників - не єдина, яка спіткала російську залізницю від початку так званої "військової спецоперації" в Україні. У середині квітня "РЖД" стала першою великою російською компанією, щодо якої на тлі західних санкцій застосували термін "дефолт". До того ж зменшилася кількість вантажних перевезень і вони стали дорожчими. При цьому, фактично ВСІ військові транспортування на території агресора здійснює компанія "Російські залізниці".

Залізниця - кровоносні судини будь-якого фронту. Це потужні артерії перевезення людей, техніки, зброї й забезпечення евакуації. З початку так званої "спецоперації" рф використовує свої сталеві магістралі на повну.

Ешелони з військовою технікою зокрема бачили в окупованому Криму та Луганській області. А на початку серпня з Бурятії вийшли 28 вагонів з боєприпасами. Були там і ракети до ЗРК С-300.

До кордонів України усе це дісталося напередодні Дня незалежності. Дня, який відзначився масованими обстрілами і жертвами серед цивільних.