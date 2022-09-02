Лісники Хмельниччини з перших днів війни активно допомагають захисникам [ Редагувати ]
Вітамінні ягідні смаколики, чаї з лісових трав, сушені білі гриби і сухпайки. Лісники Хмельниччини з перших днів війни активно допомагають нашим захисникам. Для цього не лише вирощують ягоди, фрукти та овочі, а ще й запустили цех для сушки продукції. А далі супи, борщі, тушковане м'ясо з кашами відправляють на фронт. Як усе організовують - дивіться далі.
Якщо гемоглобін низький, то вона підносить гемоглобін. І так корисна. І сушена, і варена.
Марія працює в Ярмолинецькому лісгоспі 28 років. Із початку війни з російським агресором жінка з колегами щодня вдосвіта збирають ягоди а фрукти. Усе сушать для наших захисників.
Микола Магаляс, лісничий Зіньковецкого лісництва Ярмолинецького лісгоспу:
Зібрано 22 тонни 157 кг полуниці, зараз збираєм ожину - є 370 кг, вона буде до пізніх морозів. Малини також є 363 кг. В подальшому ми її використовуємо як на сухові пайки, так і реалізовуємо в сирому вигляді.
Від початку сезону, за допомогою місцевих жителів, у лісництві зібрали і пересушили тонну суниць. Вітамінні набори відправляють захисникам - на передову. А ще - на власних полях тут вирощують перець, томати, капусту і моркву. Для виготовлення стратегічно-важливої української страви.
Світлана Попсуй, інженер з еко-продукції Ярмолинецького лісгоспу:
Що є основою нашого борщу? Звичайно, бурячок. Вирощуємо буряки, моркву, цибуля, часничок. З цього ми робимо сухпайки, які передаємо на Збройні сили України.
А це - цех, де сушать ягоди, овочі та гриби, з яких і виготовляють сухпайки. Від початку широкомасштабної війни, нашим армійцям вже відправили понад 5 тисяч упаковок.
Світлана Попсуй, інженер з екопродукції Ярмолинецького лісгоспу:
Є в асортименті: борщ червоний. Ви бачили, що ми вирощуємо все, щоб ми могли приготувати наш борщ. Так само в нас є 3 вида супів: макаронний, гороховий і гречаний.
Для армійців готують ще й тушонки, каші з м'ясом і трав'яні чаї. Цьогоріч, лісники і місцеві жителі зібрали рекордний врожай білих грибів.
Світлана Попсуй, інженер з екопродукції Ярмолинецького лісгоспу:
Ось білий гриб. Це означає що поряд є ще. Цьогоріч у нас амбітні плани зібрати понад 1000 кг білого гриба та засушити.
У лісгоспі розуміють: воїнам потрібно якомога більше і вітамінів, і страв швидкого приготування. Та й бійцям подобаються смачні і поживні супи, які можна приготувати за 20 хвилин. Тому у лісництві почали облаштовувати ще один цех із виготовлення сухпайків.
Сергій Баб'як, провідний інженер-енергетик Ярмолинецького лісгоспу:
Вже за місяць тут буде міні-завод по переробці продукції побічного користування, тобто наші сухпайки, які зорієнтовані на наші ЗСУ. Завдяки цій лінії в нас буде змога виготовляти 50 тисяч упаковок за сезон.
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