Від початку сезону, за допомогою місцевих жителів, у лісництві зібрали і пересушили тонну суниць.

Вітамінні ягідні смаколики, чаї з лісових трав, сушені білі гриби і сухпайки. Лісники Хмельниччини з перших днів війни активно допомагають нашим захисникам. Для цього не лише вирощують ягоди, фрукти та овочі, а ще й запустили цех для сушки продукції. А далі супи, борщі, тушковане м'ясо з кашами відправляють на фронт. Як усе організовують - дивіться далі.

Якщо гемоглобін низький, то вона підносить гемоглобін. І так корисна. І сушена, і варена.

Марія працює в Ярмолинецькому лісгоспі 28 років. Із початку війни з російським агресором жінка з колегами щодня вдосвіта збирають ягоди а фрукти. Усе сушать для наших захисників.

Микола Магаляс, лісничий Зіньковецкого лісництва Ярмолинецького лісгоспу:

Зібрано 22 тонни 157 кг полуниці, зараз збираєм ожину - є 370 кг, вона буде до пізніх морозів. Малини також є 363 кг. В подальшому ми її використовуємо як на сухові пайки, так і реалізовуємо в сирому вигляді.

Від початку сезону, за допомогою місцевих жителів, у лісництві зібрали і пересушили тонну суниць. Вітамінні набори відправляють захисникам - на передову. А ще - на власних полях тут вирощують перець, томати, капусту і моркву. Для виготовлення стратегічно-важливої української страви.

Світлана Попсуй, інженер з еко-продукції Ярмолинецького лісгоспу:

Що є основою нашого борщу? Звичайно, бурячок. Вирощуємо буряки, моркву, цибуля, часничок. З цього ми робимо сухпайки, які передаємо на Збройні сили України.

А це - цех, де сушать ягоди, овочі та гриби, з яких і виготовляють сухпайки. Від початку широкомасштабної війни, нашим армійцям вже відправили понад 5 тисяч упаковок.

Світлана Попсуй, інженер з екопродукції Ярмолинецького лісгоспу:

Є в асортименті: борщ червоний. Ви бачили, що ми вирощуємо все, щоб ми могли приготувати наш борщ. Так само в нас є 3 вида супів: макаронний, гороховий і гречаний.

Для армійців готують ще й тушонки, каші з м'ясом і трав'яні чаї. Цьогоріч, лісники і місцеві жителі зібрали рекордний врожай білих грибів.

Світлана Попсуй, інженер з екопродукції Ярмолинецького лісгоспу:

Ось білий гриб. Це означає що поряд є ще. Цьогоріч у нас амбітні плани зібрати понад 1000 кг білого гриба та засушити.

У лісгоспі розуміють: воїнам потрібно якомога більше і вітамінів, і страв швидкого приготування. Та й бійцям подобаються смачні і поживні супи, які можна приготувати за 20 хвилин. Тому у лісництві почали облаштовувати ще один цех із виготовлення сухпайків.

Сергій Баб'як, провідний інженер-енергетик Ярмолинецького лісгоспу: