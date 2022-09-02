У день випуску нової марки біля Головпоштамту на Хрещатику у Києві - вже традиційно черга.

Найпопулярніший пес країни! Чотирилапий сапер на прізвисько Патрон, який за півроку повномасштабної війни став справжньою зіркою, тепер прикрашає новеньку поштову марку! Напередодні її презентувала "Укрпошта". А Ніна Коломієць на презентації ще й дізналася, що хвостатий улюбленець мільйонів - став благодійником. Як саме - дивіться.

У день випуску нової марки біля Головпоштамту на Хрещатику у Києві - вже традиційно черга. Філателісти й ті, хто ними став від початку повномасштабної війни, прийшли поповнити колекцію.

Марія Харитонова, жителька Києва:

Для мене це як пам'ять, війна закінчиться, ми переможемо - і буде така пам'ять, те, що відбувалося тут. Мені більше подобається отака марка - де Патрон з вудочкою, ловить міну з моря.

А на інших поштових зображеннях Патрон грає на бандурі, гарчить на гранату у вигляді матрьошки та дрімає після вручення нагороди. Цього разу в одному блоці - 8 різних марок. У черзі - зустрічаємо пухнасту колегу Патрона.

Юлія Іванова – зооволонтер:

Деліка у нас навчається бути собакою-пошуковцем, шукає людей, які зникли. Таку собаку, щоб навчити, треба десь півтора роки. Сьогодні ми взнали, що приїде Патрон, і ми хотіли познайомитись з колегою.

Щойно на Майдані з'являється сам хвостатий герой-сапер - його бере в кільце величезний натовп шанувальників!

Патрон, схоже, вже звик до надмірної уваги. Поводиться по-воєнному стримано.

Придбати нові марки, а також листівки, наліпки, магніти й інші сувеніри з хвостатим сапером можна у відділеннях "Укрпошти" або через інтернет-майданчики. Частина грошей від продажу - піде на благодійність.

Ігор Смілянський - генеральний директор АТ "Укрпошта":

Наклад цієї марки - це 1 млн листиків, на якому 8 марок. З кожного листика - це 64 грн - йде на благодійність. Тобто ми плануємо зібрати біля 60 млн. Перш за все підуть ці кошти на придбання машини для розмінування, решта коштів піде на підтримання притулків тварин. Наш пріоритет - це притулки, наближені до лінії фронту.

Ось та сама спецмашина, що здатна працювати дистанційно, без ризику для саперів. Саме на неї планують витратити частину коштів від продажу нових марок.

Сергій Крук, голова ДСНС України:

Автомобіль для розмінування - це автомобіль, який може працювати дистанційно і Патрон, і Укрпочта долучилися. Цих автомобілів нема в системі державної служби. Ці автомобілі прискорюють розмінування територій. Ціна - порядка від 800 до півтора мільйона євро.

Рятувальники наголошують - дорога техніка виправдає себе! На території України у саперів ще багато роботи. У лісах і на полях - величезна кількість ворожої вибухівки, що не розірвалася. Смертельну приманку рашисти, відступаючи, нерідко залишали навіть у дитячих іграшках!

Юрій Цикенюк - начальник частини Мобільного рятувального центру швидкого реагування:

Іграшки присутні, тому що є варіанти замінування, виготовлення саморобних вибухових пристроїв, мінують іграшки. Машинки, м'ячі. Людина, яка підніме такий вибуховий пристрій, може загинути.

Величезні протитанкові міни, ручні гранати й навіть малопомітні металеві пелюстки - всі ці небезпечні знахідки могли забрати чиєсь життя, але їх вчасно знайшли та нейтралізували сапери на деокупованих територіях.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

У місцях, де побували орки, небезпека чаїться не лише під ногами. Наприклад, йдучи лісосмугою, можна зачепити розтяжку, яка активує вибуховий пристрій, закріплений на дереві.

Після численних фото з прихильниками - Патрон першим гасить марку зі своїм зображенням!

Штемпель першого дня з зображенням лапки Патрона отримав кожен охочий в усіх регіонах України. Свої підписи на конверті традиційно лишив і Президент. Володимир Зеленський зробив це разом із першокласниками в місті Ірпінь - у школі, що у перші тижні війни була понівечена ворожими снарядами.