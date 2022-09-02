Місія МАГАТЕ залишила Запорізьку АЕС: Володимир Зеленський сподівається на об'єктивні висновки експертів [ Редагувати ]
Місія МАГАТЕ залишила Запорізьку АЕС. Утім в неповному складі. П'ятеро міжнародних експертів залишилися і працюватимуть там до завтра. Після чого мають оприлюднити звіт. Президент Володимир Зеленський сподівається на об'єктивні висновки експертів МАГАТЕ щодо ризиків. Бо вже є перестороги, що росіяни спробують ввести експертів в оману.
Їхня дорога була складною. Маршрут обстрілювали, потім стояли в черзі на блок-посту. Але вони таки дісталися Запорізької АЕС. Місія МАГАТЕ - працює на об'єкті.
Рафаель Маріано Гроссі, гендиректор МАГАТЕ:
Завершуємо наш довгоочікуваний візит на Запорізьку АЕС. Я щойно завершив перший огляд ключових зон, які ми хотіли побачити в цьому першому підході до всього об'єкта. Звичайно, тут ще багато чого потрібно зробити. Моя команда залишається. І найважливіше: ми встановлюємо тривалу присутність МАГАТЕ тут.
Відео перебування делегації на атомній станції викладають російські пропагандисти. А от представників незалежних ЗМІ окупанти на АЕС не пустили.
Володимир Зеленський, Президент України:
Ми домовилися про те, що місію обов'язково супроводжуватимуть журналісти з українських і міжнародних ЗМІ. Незалежні журналісти. Щоб світ бачив правду. Бачив, що насправді відбувається. На жаль, цього не зроблено. Сподіваємося, що місія все ж зробить об'єктивні висновки з обставин на станції. І головне, що має відбутися, - це демілітаризація території станції.
Та поки замість демілітарізації - лишень обстріли! Навіть у день приїзду місії МАГАТЕ на атомну електростанцію не минулося без провокацій. Окупанти вкотре обстріляли Енергодар.
Дмитро Орлов, міський голова Енергодару:
Є досить багато зруйнованих об'єктів інфраструктури, житлові будинки, на жаль, є жертви серед місцевого населення.
І завдали удару по майданчику самої АЕС. Як наслідок спрацював аварійний захист і вимкнувся 5-й енергоблок, повідомили в Енергоатомі.
У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока №2 із запуском дизель-генераторів. Це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії рашистів призвели до відключення блока та знеструмлення станції.
Не відводять окупанти зі стратегічного об'єкта військову техніку. На одному з оприлюднених у мережі роликів добре це видно. Хоча Росія переконувала весь світ у протилежному. Наразі ж на Запорізькій АЕС залишилися працювати п'ятеро представників МАГАТЕ. В Енергоатомі сподіваються, що міжнародні експерти незабаром оприлюднять результати своєї ревізії.
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