На Донеччині ворог докладає максимум зусиль, аби наступати на Бахмут, Авдіївку, Краматорськ. Застосовує міномети, танки, ствольну та реактивну артилерію. Завдає авіаційних ударів - звітують у Генеральному штабі ЗСУ. Аби надійно тримати позиції в таких умовах, наші бійці навіть під час заслуженого відпочинку - не розслабляються, постійно відточують навички. Нашим колегам із Військового телебачення вдалося побувати на одному з тренувань українських піхотинців. Це робота в умовах, максимально наближених до бойових.

Валерія Грода, воєнний кореспондент:

Українські воїни підвищують свої навички, навіть коли знаходяться на передовій. Маючи всього декілька днів на відпочинок після запеклих боїв, наші піхотинці використовують цей час з користю, тож прямо зараз висуваємось на тренувальну базу разом з одним із підрозділів Сил оборони, аби на власні очі побачити, як тренується українська піхота.

На початку занять - підготовчий етап. Бійці відточують майстерність заряджання та розряджання магазинів, пересування під обстрілом. Аби в реальних умовах бою підрозділ діяв злагоджено єдиною командою.

Позивний "Вітязь", військовослужбовець Збройних сил України:

Військовослужбовцям на полі бою треба знати, що робити, кого слухати.

Несамовитий крик та шум. Здається, за таких умов взагалі неможливо зосередитися. Але це умови, що максимально наближені до воєнних.

Військовослужбовець Збройних сил України:

- Тяжело ли? - Тяжело, а как же.

Військовослужбовець Збройних сил України:

Только вчера с боевой, мы не успели отдохнуть еще. Это все отлично, замечательно, запоминается тяжело в данный момент, когда ты уставший, но на поле боя не чувствуешь такого, там адреналин играет.

Бійці наголошують - лише за умов повного стресу та шаленого викиду адреналіну можна підготувати піхотинця до справжнього бою!

Позивний "Кос", військовослужбовець Збройних сил України:

- Не може бути територія звільнена, поки там не буде піхоти, поки піхота не пройде той чи інший участок території нашої. Відповідно, артилерія не може звільняти території нашої країни. Звісно, нам потрібна підготовлена піхота, оскільки однією артилерією ми не виграємо цю війну і важливість піхоти дуже і дуже висока, саме підготовленої і кваліфікованої піхоти і саме зараз.

Валерія Грода, воєнна кореспондентка: