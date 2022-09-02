У зв'язку зі складною ситуацією на Запорізькій АЕС рятувальники разом із медиками та поліцейськими проводять спеціальні тренування. Відпрацьовують, як діяти у разі аварії на станції. Життєво-важливі заняття на випадок радіаційної чи хімічної катастрофи провели й для журналістів. Під час тренінгу розповідали не лише як користуватися протигазом, а й що робити, коли спецзасобів під рукою нема. На тренінгу побувала й Інна Гогой.

Увага, увага радіаційна небезпека. Підвищений радіаційний фон, оголошена евакуація.

Не лякайтеся! Це тренувальне оголошення. Це навчання рятувальників, поліцейських та медиків - як діятимуть у разі радіаційної небезпеки. За сценарієм, на одному з енергоблоків Запорізької АЕС сталася аварія. Із небезпечної зони необхідно швидко евакуювати населення. І головне - санітарна обробка людей та техніки. Для цього рятувальники розгорнули спеціальний пункт.

Олексій Дунаєв, начальник управління організації заходів цивільного захисту ГУ ДСНС у Запорізькій обл.:

Пост радіаційного контролю, потім помивка транспорту, а окремо помивка населення. Після цього реєстрація населення і відправка в чисту зону.

Правилам поведінки у разі радіаційної чи хімічної загрози навчали і журналістів. Якщо надзвичайна ситуація сталася у приміщенні, де повно людей. Щоб врятуватися усі мають швидко вдягти протигази.

Андрій Штукований, фахівець управління цивільного захисту ГУ ДСНС у Запорізькій обл.:

Це цивільний протигаз предназначений для захисту органів дихання та шкіри обличчя. Перед тим, як одягти протигаз, потрібно зняти контролюючу пробку, закрутити фільтрувальну коробку.

Варто пам'ятати: дії цієї фільтрувальної коробки вистачає приблизно на три години. А ще необхідно, щоб протигаз був вдягнений правильно та підходить вам за розміром.

Іван Здоровець, волонтер:

Він мусить щільно облягати ваше лице, якщо у вас є простір, це не ваш розмір, він вас не захистить. Максимум, що ви можете зробити - це міцно притиснути його, якщо він великий - міцно притиснути. Це трошки збільшить ваші шанси на виживання.

Вдягнувши протигаз, учасники тренінгу спускаються в укриття. На вході усім вимірюють рівень радіації. Відпрацювали навіть захоплення диверсанта серед присутніх...

Організатори тренінгу кажуть: проводять заняття максимально наближені до реальності. Адже ніколи не знаєш, що може статися. І в будь-якій екстреній ситуації, головне не розгубитися. Також рятувальники показали як швидко зробити ватно-марлеву пов'язку та чим захиститися, коли спецзасобів під рукою нема.

Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Запорізькій обл.:

Накладаємо на ніс, ретельно обмотуємо навколо шиї, дуже так щільненько все затягуємо. Таким чином ми з вами отримуємо найпростішу пов'язку для захисту засобів органів дихання.

Для виготовлення пов'язки підійде будь-яка річ: шарф, хустина чи навіть довгий рукав від сорочки. Її захисту вистачить приблизно на годину. Окрім цього надзвичайники вкотре нагадали, що не можна приймати калій йодид без нагальної потреби.