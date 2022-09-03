Глава Чечні Рамзан Кадиров записав відеоповідомлення, в якому заявив, що став головним "довгожителем" серед голів суб'єктів.

Він обіймає посаду голови Чечні вже 15 років. На цьому фоні він сказав, що його "час настав, доки не вигнали". Глава республіки заявив, що його молодість пішла і "ми намагатимемося, щоб вчасно піти".

Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск.

Натякаючи на свою відставку, Кадиров розповів чеченське прислів'я:

У нас на Кавказе говорят, каким бы ни был гость долгожданным, приятно, когда он вовремя уезжает.

Подібні заяви Кадиров робив у листопаді 2017 та лютому 2016 року. Тоді він казав, що йому настав час залишити посаду глави республіки.

Рамзан Кадиров керує Чечнею вже 16 років, він прийшов на цю посаду у 2007 році. Зараз у Росії немає обмежень щодо термінів перебування на постах глав регіону.

Нагадаємо, що СБУ оголосила підозру Кадирову та двом його поплічникам.